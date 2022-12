Goycochea: «¿Messi o Maradona? Mi corazón siempre va a estar con Diego»

Sergio Javier Goycochea (1963, Zárate, Argentina) pasó a la historia del fútbol por ser el héroe inesperado de Argentina en el Mundial de Italia 90. La lesión del portero titular, el mito Nery Pumpido, le llevó ponerse bajo el arco durante el segundo partido contra la URSS. Con él defendiendo la portería albiceleste, el combinado argentino se clasificó y alcanzó la final tras superar dos tandas de penaltis ante Yugoslavia e Italia, donde detuvo dos lanzamientos en cada una de ellas. Tras poner punto final a una carrera que se desarrolló en Sudamérica tras un paso fugaz por Francia y un fichaje frustrado por el Sevilla, ha sido modelo, actor y periodista, lo que estudió tras colgar los guantes. Desde La Perla, donde vive mientras cubre el Mundial de Qatar, atiende a OKDIARIO.

Pregunta: ¿Qué significaría para un argentino ver a Messi levantar la copa del mundo?

Respuesta: Que la camiseta argentina levante la copa del mundo ya es maravilloso para el pueblo argentino, pero si la levanta Lionel, por todo lo que significa, es como la guinda del postre. Tras 16 años en la selección y como dijo él que es su último partido en un Mundial, sería maravilloso. Sería como escribir tu propio libro y ponerle tú el final.

P: Siempre está el debate. ¿Quién es mejor: Maradona o Messi?

R: No puedo opinar porque tuve una relación con Diego que no me permite ser objetivo. Yo agradezco que los dos sean argentinos. Mi corazón, por convivir, por jugar y por tener relación de familia, siempre va a estar con Maradona, pero eso no quiere decir que no me guste Messi. No sabemos si algún día veremos los argentinos otro jugador como Messi y Maradona. Tenemos que ser agradecidos.

P: ¿Y qué pasará cuando no esté Messi?

R: Se está trabajando bien. Ese proyecto tiene eso, encabezado por Scaloni. Me parece que es bueno el trabajo, hay jóvenes que han tenido su experiencia en este Mundial y me parece que estamos bien, fortalecidos como equipo. Vamos a tener que aprender a jugar sin el as que tenemos ahora.

P: Los españoles ahora tenemos un seleccionador un poco parecido a Scaloni con Luis de la Fuente. ¿Se puede ser campeón de todo viniendo desde abajo?

R: Se puede ser campeón de todo, pero tienes que crecer muchísimo. Yo creo que Scaloni lo hizo, porque no es el mismo en 2019 que ahora. Ha demostrado ser inteligente, tener talento, se ha potenciado y se ha rodeado bien con el cuerpo técnico. Eso es lo que ha demostrado él. Luego, todo se potencia con los resultados. Si a este trabajo le sacas la Copa América que le ganaron a Brasil en Maracaná, la Finalísima ante Italia y el partido contra Holanda, se tiene que decir que el trabajo fue el mismo, pero la valoración no habría sido la misma porque no se ganó nada. Esa es la locura que tenemos que sacar. Ya está consolidado este proyecto independientemente de lo que pase el domingo.

P: ¿Cómo portero, que nos puede decir de Dibu Martínez?

R: Dibu lleva sólo un año y medio siendo portero de Argentina. Ahora es un portero de selección. Tiene personalidad, juega bien con los pies, maneja el juego aéreo y estamos en presencia de un guardameta que aparece en los momentos difíciles y que tiene mucha pasión. A veces la pasión por una camiseta te lleva a jugar mejor y creo que eso es lo que le pasa a él.

P: Y para el pueblo argentino, ¿qué es este Mundial?

R: Lo único que nos une es el fútbol. Es lo único que nos permite abrazarnos, limar todas las diferencias y las dualidades que tenemos todos los argentinos.