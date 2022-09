España no estuvo bien ante Suiza. Esto es una obviedad que reconoció el propio Luis Enrique. Unai Simón estuvo inseguro bajo palos, Azpilicueta se mostró irreconocible y Pedri no era Pedri, pero el que sin duda dejó unos números tremendamente preocupantes fue Ferran Torres. El que era hasta no hace mucho un jugador diferencial que tiraba del combinado nacional, firmó uno de sus peores actuaciones con la Selección en La Romareda. Un encuentro tremendamente flojo que evidenció el delicado momento que está atravesando el valenciano.

En los 63 minutos que estuvo sobre el césped, hasta que fue sustituido por Nico Williams, no es que no hiciese gol, es que ni fue capaz de tirar ni a puerta ni desviado. Tampoco logró ningún regate a pesar de que la mayoría del encuentro lo jugó en la banda derecha y, además, perdió 13 balones. Estos números se apoyan en las sensaciones que dejó dentro del terreno de juego, donde fue incapaz de generar el más mínimo peligro.

El momento de Ferran Torres es delicado. Ha perdido la chispa que mostraba hace no tanto. Ha dejado de ser un jugador determinante que lideraba a la selección española. Desde que forzó para jugar la final de la Liga de Naciones contra Francia, no ha vuelto a ser el mismo. Después, se le diagnosticó una fractura en el pie derecho que le dejó fuera de los terrenos de juego varios meses. En este tiempo, cambió el Manchester City por el Barcelona, donde comenzó siendo fijo el pasado curso, pero los fichajes que han hecho los azulgranas este verano le han relegado a un segundo plano.

Ferran Torres ha hecho 13 goles en los 29 partidos que ha jugado con España. En el año 2021 fue el máximo goleador después de conseguir 8 dianas. Además, dejó su selló en la goleada por 6-0 a Alemania haciendo tres tantos. En lo que llevamos de 2022 sólo ha sido capaz de batir a Albania y, lo que es peor, ha dejado unas sensaciones muy preocupantes. El valenciano cuenta con la confianza de Luis Enrique y parece un fijo en la lista que dará el asturiano para el Mundial de Qatar, pero debe subir su nivel.