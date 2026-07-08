Las estrellas del Mundial que podrían perderse las semifinales por sanción: ojo con España y Francia

El Mundial 2026 afronta los cuartos de final y las ocho selecciones clasificadas han encendido todas las alertas con las estrellas que podrían perderse las semifinales al estar apercibidas de sanción. Con la tensión máxima y sin margen de cometer errores, los equipos necesitan salir con todo lo que tienen para evitar riesgos. Pero la lista de 19 futbolistas que podrían no estar en la siguiente ronda contiene numerosas estrellas importantes.

Según indica la normativa de la FIFA, hay dos limpiezas de tarjetas en el Mundial. El primer corte después de la fase de grupos y el segundo y último tras los cuartos de final. Pero muchos jugadores han acumulado cartulinas en dieciseisavos y octavos. Es decir, en caso de que aguanten todos, estarían liberados para las dos últimas rondas. Un riesgo que unas selecciones tienen más que otras.

Para suerte de los nuestros, España tan solo tiene un futbolista apercibido de no jugar unas hipotéticas semifinales ante Francia o Marruecos: Ferran Torres. Fue clave saliendo desde el banquillo, dando la asistencia a Merino para ganar a Portugal, y no contar con él si ganan a Bélgica sería perder un delantero que cuenta con la confianza de Luis de la Fuente. Hay que tener en cuenta que la selección belga también tiene solo uno, Brandon Mechele.

Inglaterra, Francia y Marruecos correrán mucho riesgo

Argentina también tiene el riesgo mínimo; cuenta tan solo con la advertencia de Gonzalo Montiel. El defensa es el único de los de Scaloni que no estaría en semis si ve la amarilla ante Suiza, equipo que tiene hasta tres jugadores al borde de la sanción: Muheim, Xhaka y Zakaria. Todos hombres defensivos. En el Inglaterra-Noruega también hay desequilibrio en la balanza. Los ‘Three Lions’ son los que tienen más en juego con Bellingham, Rice, Guehi y O’Reilly. Todos titulares indiscutibles para Tuchel. En la selección noruega solo está amenazado Antonio Nusa.

Ya por último estaría el partido más tenso de todos, con el Francia-Marruecos. Es el duelo que tiene más apercibidos de sanción, con hasta ocho futbolistas entre los dos equipos: tres franceses y cinco marroquíes. En el conjunto de Deschamps, el mayor temor es con Olise, la gran sensación del Mundial y mejor socio de Mbappé, que está reventando a sus rivales. Koné y Barcola completan los riesgos de los galos. En Marruecos cuenta con la posibilidad de perder a Hakimi, Diop, Halhal, Ounahi y El Khannouss. Un duelo que también estará pendiente en España, ya que sería el rival de una de ambas selecciones en semifinales. Una lista que agitará sin duda los cuartos, donde las selecciones irán con pies de plomo para evitar complicarse la vida si avanzan de ronda en el Mundial.