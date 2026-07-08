Mundial 2026: elige a los ganadores de cuartos, dibuja el cuadro hasta la final y elige tu campeón

El Mundial 2026 ya ha llegado a la ronda de cuartos de final. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son las ocho selecciones que siguen vivas en el torneo. Este jueves, 9 de julio, comienzan las eliminatorias de cuartos. En OKDIARIO te invitamos a que elijas al ganador de cada partido, así como también puedes dibujar el cuadro del Mundial 2026, desde esta ronda de cuartos hasta la final del torneo que se jugará el próximo 19 de julio en Nueva York.

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España, que es una de las mejores ocho selecciones del Mundial 2026, tiene por delante un duelo de cuartos de final contra Bélgica en un partido clave en el Mundial que se jugará el viernes en Los Ángeles. De ganar, la selección entrenada por Luis de la Fuente se vería las caras contra Francia o Marruecos en semifinales.

Los cuartos de final comienzan este jueves, 9 de julio, y durarán hasta el próximo sábado, día 11. Los encuentros de octavos son los siguientes: Francia – Marruecos, España – Bélgica, Noruega – Inglaterra y Argentina – Suiza. Todos los encuentros se disputan en Estados Unidos.

Así, con los partidos más decisivos del Mundial 2026 a la vista, te invitamos a que completes con nosotros el cuadro del torneo y demuestres tus conocimientos sobre el mundo del fútbol. ¿Podrá España sumar su segunda estrella de campeona?