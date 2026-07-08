Así está la pelea por el máximo goleador del Mundial según las apuestas: Kane está al acecho

El Mundial comenzará este jueves los cuartos de final y ya solo quedan ocho selecciones que aspiran a ganar el título. Más allá de lo apretadas que están las cuadros hasta la final del próximo domingo, una de las peleas más apretadas es saber cuál es el máximo goleador del torneo. Una competición individual en la que hay varias estrellas peleando por el reconocimiento y con el morbo de que cada una sea la estrella de su selección.

En la cima sigue estando Leo Messi, cuyo gol a Egipto le colocó como el líder actual con ocho goles y siendo el favorito según las cuotas para acabar con el Pichichi…pero la pelea no la tendrá más fácil. De cerca le siguen Kylian Mbappé y Erling Haaland con siete dianas. Que lo acaba siendo el argentino; se paga a 3,75 euros por cada euro apostado, mientras que a sus rivales más cercanos se paga a 4 euros.

Pero la cuota más interesante del máximo goleador del Mundial es sin duda la de Harry Kane. El delantero inglés ha marcado seis goles, a tan solo dos de igualar a Messi. El hecho de ser el líder de Inglaterra y el lanzador de penaltis con menor porcentaje de fallo se paga a 9 euros por cada euro apostado. Una posibilidad muy real, ya que parte como favorita en cuartos ante Noruega y se batiría en duelo directo con Argentina si también gana a Suiza.

Ya, en posibilidades más remotas, está Lamine Yamal con una cuota de 29 euros, seguido de Oyarzabal con 34 euros y otros supervivientes como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Romelu Lukaku con 51 euros cada uno. Aunque muchos piensan en ganar la Copa del Mundo, indirectamente existe ese pique por ser el máximo goleador del Mundial con más partidos de la historia. Messi parte como favorito, pero no se puede relajar, ya que en cada partido puede cambiarlo todo, incluidas las cuotas.