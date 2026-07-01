Las cuotas de Francia a campeona del mundo se disparan tras su exhibición contra Suecia

El convincente triunfo de Francia ante Suecia en dieciseisavos de final del Mundial no ha pasado desapercibido. La selección gala dio un golpe de efecto en sus aspiraciones a volver a estar en las rondas finales por tercera edición consecutiva con una exhibición de juego frente a un desbordado combinado sueco. El inagotable arsenal ofensivo de Francia estuvo comandado, en esta ocasión, por la finura de Michael Olise y la potencia y determinación de un Kylian Mbappé que ya amenaza el récord goleador de Leo Messi. La goleada de Les Bleus ha disparado sus opciones de ganar el Mundial, según las cuotas de las casas de apuestas.

La selección gala ha pasado a ser la gran favorita después de superar su primera eliminatoria. Una ronda de dieciseisavos de final -novedad en esta edición junto a los 48 participantes- en la que no todas las candidatas han entrado en escena. Sí lo hizo Alemania, que protagonizó la primera sorpresa del Mundial al caer derrotada ante Paraguay en la tanda de penaltis. Esperan su turno Argentina, España y Portugal; aunque a las dos últimas les perjudica su potencial cruce en cuartos de final de cara a sus opciones de título. El agónico triunfo de Brasil ante Japón tampoco ha espoleado las opciones de los de Carlo Ancelotti, de acuerdo con las cuotas a ganador del Mundial.

No fue únicamente la goleada (3-0) la que elevó el papel de favorita al Mundial de la selección francesa. El combinado de Didier Deschamps desplegó un gran juego sobre el césped del MetLife Stadium, en una versión que dista de la exhibida bajo el mando del seleccionador en los Mundiales de 2018 y 2022. En las pasadas ediciones la propuesta funcionó, pese a las críticas que llegaban por sus planteamientos más defensivos. Deschamps ha modificado su plan, con el que ha jugado dos finales consecutivas, para darle las llaves al trío Dembélé-Olise-Mbappé. Por el momento, y a falta de saber cómo funcionará ante rivales de más enjundia, esta Francia, además de vencer, convence.

La vigente subcampeona del mundo se medirá en octavos ante Paraguay, ante la que están avisados después de la eliminación de Alemania. Las casas de apuestas ya ven a Francia como la candidata número uno a levantar el Mundial el próximo 19 de julio en el MetLife. Su cuota como ganadora del Mundial ronda los tres euros por euro apostado en la gran mayoría de casas de apuestas. Por detrás del combinado galo está su verdugo en la última final mundialista, Argentina, que cuenta con un cuadro ‘amable’ hasta unas potenciales semifinales ante Brasil o Inglaterra.

España e Inglaterra, un escalón por debajo

Las cuotas a ganador del Mundial sitúan a España y a Inglaterra un escalón por debajo de Francia y Argentina. Ninguna de las dos selecciones ha cerrado con buenas sensaciones la fase de grupos, lo que ha provocado que pierdan parte del favoritismo con el que partían antes del inicio del Mundial. Las apuestas ven con menos opciones a Portugal y Brasil, también con dudas durante el torneo. Como opciones a la sorpresa emerge la ya clasificada a octavos Marruecos, que se mediría con Francia en un potencial duelo de cuartos de final. También gana enteros una de las anfitrionas. Hablamos de la selección mexicana, que convenció en su triunfo por 2-0 ante Ecuador.