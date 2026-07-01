David Villa no se perdió el entrenamiento de la selección española este miércoles en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles previo al duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Austria. El combinado español preparó este importante partido, primero de eliminatorias en el Mundial 2026 para los de Luis de la Fuente.

El legendario delantero de la selección española estuvo presente viendo el entreno de los de Luis de la Fuente. No perdió la vista ni un segundo del combinado español antes de medirse a Austria en Los Ángeles. Este jueves comienza la hora de la verdad para España.