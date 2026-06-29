El chamán que predijo que Harry Kane no marcaría contra Ghana vaticina que Cabo Verde eliminará a Argentina

La selección de Cabo Verde sigue alimentando el sueño de todo un país en el Mundial 2026. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo, un conocido chamán africano llamado Nana Kwaku Bonsam, que días atrás aseguró que el delantero inglés Harry Kane no conseguiría marcar ante Ghana, ha lanzado una nueva y llamativa predicción: Cabo Verde eliminará a Argentina, la vigente campeona del mundo, en los dieciseisavos de final.

El pronóstico ha comenzado a viralizarse en redes sociales y medios africanos pocos días antes del duelo que enfrentará a ambas selecciones el próximo 3 de julio. Aunque no existe ninguna base deportiva que respalde este tipo de afirmaciones, el precedente de su anterior predicción ha provocado que muchos aficionados presten atención a sus palabras.

La albiceleste parte como una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial y cuenta con una plantilla repleta de estrellas, aunque Cabo Verde ya ha demostrado que es capaz de hacerle frente a grandes selecciones como España o Uruguay.

La figura del chamán

La figura de Nana Kwaku Bonsam comenzó a ganar notoriedad durante la fase de grupos después de asegurar públicamente que Harry Kane no lograría anotar en el encuentro entre Inglaterra y Ghana.

El delantero inglés, uno de los máximos goleadores del fútbol mundial y principal referencia ofensiva de los Three Lions, terminó el partido sin marcar, algo que muchos seguidores relacionaron rápidamente con aquella predicción.

A partir de ese momento, el chamán se convirtió en un fenómeno viral en distintos países africanos, donde este tipo de figuras continúan teniendo una enorme repercusión mediática durante las grandes competiciones internacionales.

Ahora ha elevado la apuesta al asegurar que Cabo Verde será capaz de protagonizar una de las mayores sorpresas del campeonato eliminando a la Argentina de Leo Messi.

Cabo Verde, la revelación mundialista

Más allá de supersticiones y predicciones, el conjunto africano se ha ganado el respeto del mundo del fútbol por méritos propios. En su primera participación mundialista logró clasificarse para las eliminatorias sin conocer la derrota. Empató sus tres partidos de la fase de grupos frente a España, Uruguay y Arabia Saudí, resultados que le permitieron avanzar a la siguiente ronda gracias a su fortaleza defensiva y a su capacidad para competir ante selecciones con mucha más experiencia.

Precisamente esa trayectoria ha alimentado otra curiosa coincidencia histórica que circula durante estos días. La última selección que logró superar una fase de grupos tras empatar sus tres encuentros fue Italia en el Mundial de España 1982, torneo que terminó conquistando contra todo pronóstico.