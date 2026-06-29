En Inglaterra filtran que el Barcelona está negociando el fichaje de Harry Kane

El Barcelona está desesperado por fichar un 9 para la próxima temporada. Con Julián Álvarez, casi una misión imposible por la complejidad de la operación, en el club azulgrana ya manejan otras opciones para suplir la salida de Robert Lewandowski. Es porque desde Inglaterra adelantando que el movimiento ya ha comenzado y podrían dar el bombazo del verano con el posible fichaje de Harry Kane.

La opción que más gusta es la del argentino, pero la mala relación con el Atlético hace que la llegada de Julián se antoje complicada. Tiempo que quieren aprovechar manejando perfiles que gusten en la directiva. Ahí es donde entra en juego el punta inglés. El Barcelona ha movido ficha y ha empezado conversaciones con el entorno de Kane para conocer la postura que tiene el jugador y sus planes de futuro.

32 años y con contrato hasta junio de 2027 hace que sea una operación más sencilla, pero no fácil. Aunque le resta un año de contrato, el Bayern está muy contento con el rendimiento de Kane. 61 goles en 51 partidos, números de goleador puro que se asemejan mucho al perfil que tenía el polaco en sus buenos años. En el Barcelona les encaja un hombre que aporte gol y gusta mucho a la directiva de Laporta, y en términos económicos es más fácil de convencer que a Julián.

Según informa el Daily Mail, el Barcelona ha acordado con Kane y su círculo más cercano retomar la negociación después de que Inglaterra termine el Mundial. El británico está totalmente concentrado y no quiere distracciones mientras está con su selección. Mientras llega la fecha, el club azulgrana estudia las fórmulas para lanzar una oferta atractiva tanto al delantero como al Bayern. El objetivo es replicar lo que lograron con Lewandowski: convencerle con el proyecto y forzar que los alemanes se abran a negociar.

Se especula que el entorno podría usar dicha llamada para pedir la renovación de Kane, pero en Inglaterra dejan abierta la puerta de que el Barcelona podría hacer dudar al futbolista. Mientras a Harry le quede un año de contrato, hay una pequeña rendija que los catalanes no quieren desaprovechar. El Bayern pagó 100 millones al Tottenham y la situación contractual abarataría la operación. Aun así, Kane es feliz en Múnich y mucho trabajo tendrían que hacer desde Barcelona para hacerle cambiar de opinión.