Canadá – Marruecos: horario y cómo ver por televisión en directo gratis el partido de octavos del Mundial 2026

Canadá y Marruecos se van a enfrentar en el Estadio de Houston para pelear por un billete para los cuartos de final del Mundial 2026. Será, sin duda, un partido muy interesante en el que puede ocurrir de todo, como ya hemos venido viendo en los dieciseisavos de esta Copa del Mundo que no está dejando indiferente a nadie. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este encuentro de los octavos.

Canadá – Marruecos de octavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de Canadá y Marruecos se van a enfrentar en el partido que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 en un choque que se disputará en el Estadio de Houston. El combinado africano es el favorito para meterse en los cuartos, pero Los Leones del Atlas, que se cargaron a Holanda en penaltis, son conscientes de que no será nada fácil imponerse a una de las anfitrionas. La FIFA ha programado este choque para el sábado 4 de julio y el balón debe comenzar a rodar a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Canadá vs Marruecos del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los choques que se jueguen a lo largo del Mundial 2026 de manera íntegra fue Dazn. Este Canadá – Marruecos de los octavos de final de la Copa del Mundo se va a poder ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas de pago. Los clientes de este operador podrán descargarse la aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también podrán acceder a la página web del medio con un ordenador. Este choque que se juega en el Estadio de Houston no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Tenemos que recordar que en la página web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que acontezca en el Mundial 2026. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Canadá – Marruecos de los octavos de final de la Copa del Mundo. Cuando finalice el choque en el Estadio de Houston publicaremos la crónica y actualizaremos el cuadro de cómo queda el torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el Canadá – Marruecos del Mundial 2026

Por otro lado, los aficionados que estén siguiendo fielmente la Copa del Mundo pero que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de los octavos de final del Mundial 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Cope, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Houston para contar el minuto a minuto de lo que ocurra en el Canadá – Marruecos.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Canadá – Marruecos?

El Estadio de Houston, conocido como NRG Stadium y ubicado en Texas, será el escenario donde se disputará el Canadá – Marruecos de los octavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 2002 y tiene capacidad para recibir a más de 72.000 espectadores, por lo que llegado a este punto de la Copa del Mundo se espera un gran ambiente en sus gradas.

La FIFA ha designado al árbitro Michael Oliver para que se encargue de impartir justicia en el Canadá – Marruecos que cayó en los octavos de final del Mundial 2026. Este colegiado tiene 41 años, nació en Reino Unido y se convirtió en internacional en 2012, por lo que tiene bastante experiencia para ser el responsable en el Estadio de Houston.