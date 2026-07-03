Precio de la luz hoy, viernes 3 de julio, por horas: las empresas te pagan por consumir luz

Este jueves 2 de julio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 47,31 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan la continua tendencia de desplome masivo del precio del megavatio en el mercado. Una subida mínima con respecto a ayer, pero con mayor influencia de los precios negativos. Esto es tal y como suena; las compañías eléctricas pagan por usar la electricidad, dado que se produce un exceso de energía, por lo que las empresas deciden pagar por ello antes que frenar sus generadores.

Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este lunes arranca con precios muy elevados, aunque inferiores a los de ayer. Las cifras se encuentran en torno a los 70 euros/MWh al inicio de la jornada, y se mantienen durante las primeras horas de la mañana hasta las 8:00 horas, con un pico de 89,21 euros en el tramo de 00:00 a 01:00 horas. A partir de entonces se produce un desplome total de los precios, alcanzando el tramo más barato del día entre las 10:00 y las 18:00 horas, cuando el precio será irrisorio, ya que llegará a alcanzar un mínimo de -0,11 euros/MWh.

Durante todo ese tramo horario, la luz se encuentra en valor neutro o negativo, donde en 5 de esas 7 horas nos devolverán dinero por usar la electricidad. Estos datos demuestran una caída total en base a los datos de las jornadas pasadas, y que mantiene la tendencia de este inicio de mes, con precios que durante gran parte del día no superan la decena de euros. Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos en la franja de 22:00 a 23:00, cuando el costo sea de 125,08 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que supone un alivio para los usuarios tras estas últimas semanas, donde los precios subieron de forma masiva en el cierre del mes de junio. Asimismo, durante más de 10 horas los precios no superarán el euro.