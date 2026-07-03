Un manuscrito del viceministro venezolano Villalobos revela que Chávez se reunió con Zapatero para adjudicar una central térmica a Duro Felguera

Un manuscrito de Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, revela que Hugo Chávez pactó con el Rey Emérito Juan Carlos I en una reunión en la que estaba José Luis Rodríguez Zapatero la adjudicación de una central termoeléctrica a la empresa asturiana Duro Felguera.

El viceministro y procesado en la causa de Duro Felguera ha recopilado en un documento la cronología de los hechos que dieron lugar a la investigación judicial. El escrito revela que miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intervinieron en la adjudicación de la central a Duro Felguera.

OKDIARIO ha tenido acceso al contenido íntegro de este documento, adelantado por Libertad Digital, que empieza recordando la confrontación directa entre Hugo Chávez y el Rey Juan Carlos I por el «por qué no te callas» el 10 de noviembre de 2007. Tras ello, en julio de 2008, se produjo la reconciliación entre Hugo Chávez y el Rey en Mallorca en una cita en la que también estaba José Luis Rodríguez Zapatero, que era presidente del Gobierno en ese momento.

«Inmediatamente firman/anuncian acuerdos de cooperación energética entre España y Venezuela, destacando negocios en petróleo, gas y electricidad», expone Villalobos en el escrito.

El documento destaca que, posteriormente, el 5 de noviembre de 2008, Hugo Chávez firmó la orden de contratar a la empresa Duro Felguera para que esta construyese una planta de generación en la capital venezolana por aproximadamente 2.200 millones de dólares estadounidenses.

«Este contrato, adjudicado directamente por Hugo Chávez, termina completándose en junio de 2009. Chávez vuelve a España en septiembre de 2009 a reunirse con Zapatero (presidente de España del momento) para hacer seguimiento a los acuerdos energéticos, en los que se destacan acuerdos con Repsol en el área de petróleo y gas, y Duro Felguera en el área eléctrica», explica el procesado en el caso.

Y prosigue: «Durante el año 2010, el presidente Chávez ordena pagar por adelantado a la empresa Duro Felguera, utilizando para esto fondos reservados del Estado venezolano, lo que demuestra un alto interés por parte del mandatario por esos pagos».

El rescate de Duro Felguera

Nervis Villalobos también recopila en su escrito que, en el año 2021, se aprobó a través de la SEPI el rescate por 120 millones para Duro Felguera a pesar de que ya era pública la acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra Duro Felguera en la Audiencia Nacional.

«Aquí hay que resaltar que dos ministros del antiguo Gobierno de Zapatero (Jordi Sevilla y Valeriano Gómez) estaban como delegados del consejo directivo de Duro Felguera. Aquí no deja duda de que este rescate está al límite de la ley o incluso la estarían violando al rescatar a una empresa con fondos del Estado cuando el propio Estado, a través de la Fiscalía, la acusa de corrupción», deduce el procesado.

El autor del documento recoge a continuación la conversación de José Luis Ábalos con Pedro Sánchez en la que le avisa de que el Gobierno estaba haciendo gestiones para Duro Felguera. Ábalos le dijo que había tenido reuniones con Jorge Rodríguez, ministro venezolano y hermano de Delcy Rodríguez, para que Duro Felguera cobrase una de las facturas pendientes. También le decía que, como continuación de esas negociaciones, Delcy Rodríguez iba a visitar Madrid en la famosa noche del Delcygate. Sánchez contestó con un escueto: «Bien».

«Es muy extraño ver a un ministro español reportar al presidente de España sus gestiones para que una empresa privada cobre dinero del Gobierno venezolano, más aún cuando ese contrato por el que se están gestionando pagos está siendo cuestionado en España por la Fiscalía española», se pregunta el autor del manuscrito que un día fue miembro del Gobierno de Venezuela.

El texto concluye recogiendo las declaraciones públicas de Víctor de Aldama en las que se decía que en la hipotética agenda de Delcy Rodríguez para su visita a España se indicaba que iban a hablar sobre un nuevo contrato a Duro Felguera y tratar los pagos pendientes.

«Viendo todo este panorama completo, es muy claro que los negocios con Duro Felguera y el Gobierno de Venezuela han sido siempre acordados y dirigidos por el Gobierno de España a través del PSOE y el Gobierno de Venezuela, antes por Hugo Chávez y luego por Delcy Rodríguez. Irónicamente se acusa a personas ajenas a estos acuerdos como una cortina de humo para no llegar al verdadero fondo del asunto», concluye el ex viceministro venezolano que se enfrenta al juicio sobre Duro Felguera el próximo mes de octubre.