La dirección nacional del PP ha salido en tromba a exigir que la ministra de Defensa, Margarita Robles, destituya al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, imputado por el juez que investiga las cloacas del PSOE. De lo contrario, se convertirá en «cooperadora necesaria», según advierten desde Génova, de la presunta red criminal que pretendía frenar procesos judiciales contrarios a los intereses del PSOE y del entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

OKDIARIO publicó este viernes que Margarita Robles, en tanto la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar, y esta cuestión compete al ámbito de los recursos humanos, tiene en su mano suspender al DAO conforme a lo estipulado en el Régimen de personal del Instituto Armado y el Reglamento aprobado vía Real Decreto 728/2017, de 21 de julio.

Tanto Llamas como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya destitución corresponde, en este caso, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están imputados tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

En este contexto, y tras la información de este periódico, a la que se ha referido, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha avisado a Robles de que si no suspende a Llamas, será «una cooperadora necesaria de la cloaca». «Si el propio régimen de la Guardia Civil avala la suspensión del DAO al ser imputado, ¿por qué Margarita Robles sigue de brazos cruzados?», se ha preguntado la eurodiputada del PP en redes sociales.

Pero vamos a ver… Si el propio régimen de la Guardia Civil avala la suspensión del DAO al ser imputado… ¿por qué Margarita Robles sigue de brazos cruzados? Si no lo suspende, será una cooperadora necesaria de la cloaca https://t.co/gVbfWIUtJX — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) July 3, 2026

De igual modo, el secretario general del PP y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, se ha hecho eco de la información de OKDIARIO y ha subrayado: «Margarita Robles puede suspender al DAO de la Guardia Civil. Si tuviera dignidad, sería valiente y lo haría. El problema es que todos en ese Gobierno han atado su voluntad a la de Sánchez», ha apostillado.

Margarita Robles puede suspender al DAO de la Guardia Civil. Si tuviera dignidad, sería valiente y lo haría. El problema es que todos en ese Gobierno han atado su voluntad a la de Sánchez.https://t.co/90MzLLFwiu — Miguel Tellado (@Mtelladof) July 3, 2026

También la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha denunciado que los socialcomunistas del Gobierno «no quieren limpiar nada: quieren que todo siga tapado». Citando, de la misma manera, la publicación de este periódico, García ha remarcado que, mientras «el régimen de la Guardia Civil permite suspender al DAO imputado», el Ejecutivo de Sánchez «se niega». «¿Por qué blindar al mando investigado por obstruir a la UCO? Porque el rastro lleva a la puerta de Sánchez», ha aseverado la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta.

El régimen de la Guardia Civil permite suspender al DAO imputado, y el Gobierno se niega.

¿Por qué blindar al mando investigado por obstruir a la UCO?

Porque el rastro lleva a la puerta de Sánchez. No quieren limpiar nada: quieren que todo siga tapado.… — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) July 3, 2026

Asimismo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, se ha dirigido a la ministra de Defensa para que suspenda al DAO. «Le instamos nosotros y le exigimos que actúe», ha afirmado la diputada del PP, al tiempo que ha denunciado que desde Moncloa y Ferraz «se refrenda y se respalda» a la directora general de la Guardia Civil, también investigada.

«Moncloa es parte también de esta cloaca», ha enfatizado Gamarra. «Es de máxima gravedad», ha declarado en una entrevista en Telecinco, apuntando que el encargo que tenían las cloacas del PSOE era «obstaculizar la acción de la Justicia, protegiendo al entorno de Pedro Sánchez». «Esto lo dice el propio informe de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional», ha incidido la vicesecretaria popular.

«Sánchez se protege a sí mismo»

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha referido a la reacción del PSOE, pues los socialistas han dicho confiar en la inocencia de Mercedes González y se han quejado de que los procesos judiciales contra sus militantes y simpatizantes van «muy rápido».

Ante ello, Muñoz ha afirmado: «No nos equivoquemos. No están protegiendo a Mercedes González. Es Sánchez protegiéndose a sí mismo. Por eso no van a cesar a nadie ni aunque les condenen. La imputación de la directora no es por mentir ni por reunirse a tomar cafés (con la ex fontanera socialista Leire Díez), es por obstrucción a la justicia y prevaricar contra sus propios subordinados en el marco de una operación montada y pagada por la estructura orgánica del PSOE para proteger a Pedro Sánchez», ha destacado.

Ofensiva parlamentaria

Los populares también han lanzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso, donde han presentado una proposición no de ley (PNL) exigiendo el cese de Mercedes González, así como sendas peticiones de comparecencia urgente de Robles y Marlaska.

Junto a ello, han registrado una serie de preguntas escritas en las que emplazan al Gobierno a explicar las razones de la ministra de Defensa para «no haber incoado los correspondientes expedientes disciplinarios y de suspensión de los agentes de la Guardia Civil afectados por las imputaciones judiciales». Además, el Grupo Popular reclama saber por qué no se ha producido ya el cese de la directora de la Guardia Civil.