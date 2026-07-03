Precio de la gasolina hoy 3 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas hoy viernes
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Llegamos al primer viernes de julio, de modo que seguro que muchos van a ser los coches que salgan hoy por fin de vacaciones, con otros que tal vez se vayan de escapada y otros muchos que llegarán a las principales ciudades andaluzas para pasar el fin de semana. Con todo ello, y sabiendo además que ya no tenemos la rebaja del IVA para los combustibles que se tenía desde marzo, sino que ahora y hasta septiembre se convierte en un descuento temporal y progresivo que en julio será de 15 céntimos por litro ( 10 céntimos en agosto y 5 en septiembre) así que es importante estar al tanto de los precios, ahora que puede que suban ligeramente. Toma nota entonces porque estas son las gasolineras más baratas de Andalucía, a partir de lo que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 3 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Estas son las gasolineras para repostar hoy viernes en Sevilla:
Gasolina 95
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,159 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,330 €/l.
- A2D. Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. Precio: 1,345 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,359 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,363 €/l.
Gasolina 98
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,159 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1,519 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,539 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1,555 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,579 €/l.
- Agla. Puebla de los Infantes. Carretera SE-141, km 11,325. Precio: 1,589 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,594 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1,594 €/l.
Diésel
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,395 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,406 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,409 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Estas son las gasolineras para repostar hoy viernes en Cádiz:
Gasolina 95
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,351 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,379 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,479 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,539 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,569 €/l.
- Las Marismas de Rota (L.M.R.). Rota. Carretera A-491, km 11,200. Precio: 1,599 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,599 €/l.
- BP El Florín. Chiclana de la Frontera. Carretera Fuente Amarga, km 151. Precio: 1,609 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1,619 €/l.
- BP. Chiclana de la Frontera. Carretera Medina, km 1. Precio: 1,625 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,378 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,384 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,384 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,384 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,385 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,385 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l.
- Radiotaxi. Cádiz. Calle Chiclana, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,406 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Estas son las gasolineras para repostar hoy viernes en Málaga:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,429 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,439 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1,449 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1,449 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,559 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,559 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1,609 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,614 €/l.
- Repsol. Torrox Costa. Carretera Málaga-Almería, km 282. Precio: 1,615 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1,639 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,659 €/l.
Diésel
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1,429 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,429 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,431 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,438 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,438 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,438 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,445 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Estas son las gasolineras más baratas de Córdoba para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- RS Petrol. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono Los Pinos, 13. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,385 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,399 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,409 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,415 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,418 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1,499 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,539 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,569 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1,589 €/l.
- BP Aeropuerto. Córdoba. Carretera Aeropuerto, km 3,700. Precio: 1,625 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,625 €/l.
- BP Palma del Río. Palma del Río. Polígono Industrial El Garrotal Oeste, Parcela M2, s/n. Precio: 1,625 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,373 €/l.
- Carrefour. Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,409 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,429 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,449 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1,449 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,450 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1,464 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,469 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Estas son las gasolineras más baratas de Granada para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1,269 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,309 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,319 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,320 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,329 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,329 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,449 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,459 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (izquierda). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (derecha). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,499 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,499 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega), km 16. Precio: 1,527 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,319 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1,329 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,349 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1,360 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,369 €/l.
Si quieres hacer tu propia consulta, o saber precios en otro momento, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras y buscar tú mismo la zona que sea de tu interés, con resultados en forma de listado como los que hemos visto o también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Córdoba y que te permite encontrarlo todo de un modo más detallado: