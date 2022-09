Sergio Busquets fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a España y Suiza en La Romareda. El capitán tomó la palabra antes de un partido clave en el devenir de la Selección tanto en la Liga de Naciones como en su preparación hacia el Mundial de Qatar.

Futuro

“No puedo decir nada porque no hay nada. Me han parecido extraños los cometarios. Es mi última temporada a nivel de contrato, pero no he decidido nada. Lo que quiero es disfrutar de esta temporada y de estos meses para luego analizar la situación”.

Jugar con un altavoz

“Hoy en día con los GPS es casi lo mismo. La diferencia sería que el seleccionador hable más o menos, pero sería muy importante lo que diría”.

Lesiones

“No creo que tenga que ver con los cambios porque son muchos los jugadores que salimos. Habrá sido mala suerte. Es una mala noticia para el Barcelona y el deseo es que se recuperen lo antes posible”.

Momento

“No tengo 20 años. Es mi último año de contrato y entiendo los rumores. Pueden haberlos y los habrá, pero no quita que esto sea falso”.

Acoplamiento

“Lo estamos viendo muy bien. Los jóvenes vienen muy fuerte y lo importante es el estilo. El seleccionador busca jugadores de ese perfil y yo estoy en ese perfil”.

Relevo de Busquets

“Zubimendi es un grandísimo jugador, pero es de la Real Sociedad. Sabemos la Selección y el Barcelona tienen un estilo parecido. La exigencia es obligada al estar en el mejor equipo del mundo y en la mejor selección”.

Pedri y Gavi

“Por juventud y nivel harán una carrera muy amplia si siguen así. Ojalá puedan tener una trayectoria muy larga”.

Ansu Fati

“Hablé cuando salió la lista. Sabe que tiene que dar el mejor nivel. Es muy fuerte y seguro que estará bien”.

Futuro de Luis Enrique

“No le he dado muchas vueltas. Es una decisión del míster. Todos estamos encantados con Luis Enrique y su equipo. Es un lujo tener un entrenador como este en la Selección”.

Messi

“Seguro que le hacía falta conseguir un campeonato por la manera en lo que lo hizo. Me alegro mucho por él y ojalá le vaya lo mejor posible todo el tiempo que esté en la Selección porque me gusta el fútbol y poder disfrutarlo en la televisión siempre es un placer”.

Capitán

“Es un honor poder representar a la Selección, es lo máximo a lo que puede aspirar un jugador. Hay muchos jóvenes y tienes esa experiencia que ellos no tienen. Es un orgullo estar aquí como capitán y por todo lo que significa”.

Situación de la selección femenina

“Tenemos un partido muy importante y no creo que sea el momento. Está en manos de la Federación y lo gestionará de la mejor manera”.