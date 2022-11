Argentina se llevó el primer fiasco de este Mundial de Qatar. La albiceleste salió derrotada sorprendentemente ante una valiente Arabia Saudí y los aficionados argentinos salieron del estadio de Losail visiblemente enfadados y decepcionados. Este batacazo no se lo esperaba nadie y menos una hinchada que viajó casi 14.000 kilómetros desde el país sudamericano para animar y abarrotar las gradas de los estadios de Qatar. No obstante, no pierden la fe y confían en remontar la situación. En la otra cara de la moneda, los saudíes mostraron su felicidad a las puertas del estadio al acabar el encuentro.