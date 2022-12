Ansu Fati espera su momento

«Fue el último jugador en entrar en la lista. Traje ocho delanteros y es la posición que más dudas me planteó, pero estoy encantado con Ansu». Luis Enrique fue muy claro a la hora de hablar del jugador del Barcelona en la previa del duelo que medirá a España y Japón en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar. El atacante fue el jugador número 26 en ser elegido por el asturiano y por el momento no ha estado ni cerca de debutar. No calentó contra Costa Rica ni tampoco ante Alemania, pero el delantero sigue trabajando con la misma ilusión y ganas del primer día para terminar teniendo una oportunidad que espera que llegue en el duelo contra los nipones.

La situación de Ansu Fati no está siendo sencilla. Luis Enrique le ha dejado claro que de los ocho delanteros que están en el Mundial, él es el último de la fila. A pesar de esto, en la Qatar University de Doha se ve a un joven feliz que está aprovechando la oportunidad que el asturiano le ha dado de participar por primera vez en su vida en un Mundial. Lo da todo en cada entrenamiento, demostrando que físicamente está muy bien, y sólo espera que el seleccionador termine contando con él a lo largo de la competición. Parece complicado que ante Japón sea titular, pero si el partido va bien lo normal es que tenga minutos.

Luis Enrique ha mimado a Ansu Fati. Los dos últimos años del delantero no han sido sencillos. Desde que se sufrió una primera rotura de menisco, las complicaciones no han dejado de aparecer en su carrera. La Federación y el seleccionador siempre han estado muy pendientes de su proceso. En mayo, el asturiano le volvió a llamar para que formarse parte del grupo en los cuatro duelos que tuvo que disputar el combinado nacional de la Liga de Naciones. No jugó un solo minuto, pero le quería ver de cerca.

En septiembre, Luis Enrique no le citó y reconoció que no había alcanzado el nivel suficiente para ser internacional, pero tras empezar a jugar con más asiduidad en el Barcelona terminó colándose en la lista del Mundial. Ahora, su reto es tener minutos y aprovecharlos al máximo. El asturiano ya dejó claro en Jordania, donde sí fue titular, que el problema con Ansu no es la lesión, que es cosa del pasado, y sí que tiene que recuperar la magia del pasado.