Un alto cargo de la FIFA anuncia por sorpresa que es gay en plena rueda de prensa en Qatar

Bryan Swanson, Director de relaciones con los medios de comunicación de la FIFA, culminó la rueda de prensa de Gianni Infantino anunciando que es gay a un día de que comience el Mundial de Qatar. Una rueda de prensa donde el presidente de la FIFA defendió a capa y a espada al país anfitrión ante la cantidad de críticas que están cayendo en las últimas horas sobre la cita mundialista.

«Ya ha pasado algún tiempo al lado de Gianni y trabajando al lado de Infantino, y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado. Soy gay como también lo son otros muchos compañeros en la FIFA y siempre he sentido el respaldo», afirmaba Bryan Swanson para culminar la ya mencionada rueda de prensa que abría la Copa del Mundo en Qatar.

«La FIFA es una organización que ayuda, que es inclusiva y que siempre está pendiente de todo para ayudar a todas las personas. Estamos aquí en Qatar para trabajar y no hemos tenido problema alguno. Bueno, ya tenéis el titular», afirmaba el propio Swanson, periodista escocés que desde 2021 trabaja para la FIFA como Director de comunicación.

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, alzó la voz en la rueda de prensa de apertura del Mundial de Qatar para defender al país anfitrión de las polémicas que lo rodean: «Europa debería disculparse durante los próximos 3.000 años antes de dar lecciones de moral». Además, el Presidente de la FIFA afirmó que las puertas del Mundial están abiertas para todo el mundo sin excepción: «Las puertas se están empezando a abrir».

Además, Infantino ha afirmado que todas las decisiones sobre lo que rodea al Mundial se toman conjuntamente entre el Gobierno y la institución que dirige, tras la polémica de limitar la cerveza dentro de los Estadios y alrededores: «Pienso que puedes sobrevivir tres horas al día sin beber alcohol».