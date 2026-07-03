La afición de España se empapa de optimismo: «Estamos mucho mejor que en la fase de grupos»

Tras la contundente victoria de la selección española en dieciseisavos frente a Austria, los aficionados no pueden evitar sentirse ilusionados de cara a próximas rondas. España certificó en California una superioridad que apenas pudo mostrar en fase de grupos, enseñando al mundo y a su propia gente de lo que son capaces.

Los aficionados afirman que la victoria otorga una confianza de la que antes no disfrutaban: «Creo que es el primer partido del mundial que verdaderamente volvemos a ser España». Para los españoles, el nivel visto en la fase previa no corresponde a la capacidad de juego que podía desplegar la selección.

Una de las entrevistadas nos relata cómo «denotaron un nivel mucho mejor que el de la fase de grupos». Tal es la ilusión por disfrutar por fin de la España prometida, que un aficionado nos confiesa sentirse «súper patriota cada vez que la ve jugar».

De este renacer también ha formado parte Lamine Yamal. El joven extremo firmó ante Austria un partido lleno de destellos. Destellos de aquel Lamine que se vió toda esta temporada en el FC Barcelona, pero que no se había intuido en la fase de grupos debido a los pocos minutos y su reciente lesión. El jugador fue distinguido como el MVP de la cita.

A pie de calle, las opiniones sobre su nivel son dispares. Mientras unos aseguran que «está al nivel de su temporada con el Barcelona» otros consideran que Lamine, «de las estrellas de la selección, es la que menos está brillando». La sentencia que más se repite es la que enfoca su juego en las siguientes rondas, viendo a Lamine como un jugador fundamental en el partido del lunes 6 contra Portugal: «Vamos a tener al mejor Yamal para los siguientes partidos».

Al hablar de nivel, los aficionados tienen claro el nombre propio que destaca por encima del resto: Mikel Oyarzabal. Todas las voces entonan al unísono al delantero titular de la selección cuando se pregunta por el mejor jugador español de lo que vamos de mundial. Con sus cuatro goles en cuatro partidos, el vasco se consolida, de momento, como la cara de La Roja para los aficionados.

Al mejor Oyarzabal necesitará España para llegar a la final del campeonato, ya que sus posibles rivales tras Portugal son Francia o Marruecos. La mayoría de los entrevistados lo tienen claro: «A quien tendría mas miedo de enfrentarme es a Francia, desde luego». La dupla de Olise y Mbappé causa terror en las aficiones del mundial, y la española no es la excepción.

El conjunto de Luis De La Fuente tiene su próxima cita el 6 de julio en Texas, contra Portugal, y los espectadores tendrán la oportunidad de comprobar si existe un techo para la selección española.