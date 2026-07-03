OKDIARIO ha vivido la goleada de España a Austria en dieciseisavos de final en la sala 4 Latas Beethoven de Barcelona. La plataforma Barcelona con la Selección congregó a más de 300 aficionados, llenando el aforo de la sala, para la primera eliminatoria de los de Luis de la Fuente en este Mundial 2026. Y fue un éxito. Como en anteriores convocatorias, esta asociación ha hecho notar que la fuerza de la campeona de Europa en la Ciudad Condal es muy fuerte, a pesar de lo que pueda parecer.

La goleada se disfrutó a lo grande, con los aficionados presentes coreando el himno de España antes del inicio del partido, entonando cánticos como «Gibraltar español» o «¡Qué viva España!» y, sobre todo, celebrando los tres goles que marcó España para acceder a la siguiente ronda de este Mundial. La fiesta terminó por todo lo alto, con la afición celebrando la goleada al ritmo de La Roja baila, ese tema que llegó de cara a la Eurocopa del 2016 de Niña Pastori, RedOne y en el que también participó el futbolista con más internacionalidades en la historia de nuestro país, Sergio Ramos.