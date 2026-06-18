Así fue el día libre de España: barcos, piscinas, escapadas familiares… y ¡Lamine llegando sobre la bocina!

La selección española cambió este miércoles las botas por el tiempo en familia. Después del decepcionante empate ante Cabo Verde en el estreno mundialista, Luis de la Fuente decidió conceder una jornada libre a sus futbolistas con un objetivo claro: despejar la mente, recargar energías y afrontar con las mejores sensaciones posibles el decisivo encuentro del próximo domingo frente a Arabia Saudí.

Fue un día diferente en Chattanooga. Sin entrenamientos, sin charlas tácticas y sin la rutina habitual de una concentración mundialista. Tocaba desconectar. Y los internacionales aprovecharon la oportunidad para reencontrarse con sus seres queridos, ya que la mayoría de las familias han llegado en los últimos días a la ciudad estadounidense para acompañar al equipo durante esta aventura mundialista.

La jornada sirvió también para cerrar definitivamente las heridas que dejó el estreno. Dentro del vestuario existe autocrítica por la imagen mostrada ante Cabo Verde, pero no preocupación. Los jugadores son conscientes de que estuvieron lejos de su mejor nivel, aunque mantienen intacta la confianza en sus posibilidades de cara a lo que resta de torneo.

Muchos de los familiares aprovecharon la jornada del martes para conocer algunos de los rincones más emblemáticos de la zona. Entre ellos, el Lookout Mountain, uno de los grandes atractivos turísticos de Chattanooga. Esta montaña, situada a pocos kilómetros del centro de la ciudad, ofrece algunas de las mejores vistas del estado de Tennessee y es una parada obligatoria para quienes visitan la región.

Día en familia

Cada internacional vivió el día a su manera. Rodri optó por una jornada tranquila junto a su pareja y ambos disfrutaron navegando por el río Tennessee, uno de los símbolos de la ciudad y un lugar habitual para actividades al aire libre.

Por su parte, varios futbolistas del Barcelona aprovecharon para reunirse con sus familiares en una comida conjunta en la que predominó el buen ambiente y las risas. Un encuentro perfecto para aparcar durante unas horas la presión del Mundial.

Lamine Yamal eligió un plan diferente. El joven talento de la Selección puso rumbo a Nashville junto a su pareja, su madre, su primo y otros familiares. Dos horas de carretera separan Chattanooga de la capital de la música country, una de las ciudades más visitadas de todo Tennessee.

También Borja Iglesias disfrutó de una jornada relajada. El delantero pasó parte de la mañana en la piscina del hotel donde se hospeda la prensa junto a su pareja y varios amigos desplazados a Estados Unidos. Más tarde, continuó el día con una comida lejos del foco mediático. Dani Olmo y Eric García en un centro comercial en Hamilton. Laporte en un Outlet junto a dos amigos. Y, por ejemplo, Cucurella, Grimaldo y Baena disfrutaron de una jornada de golf antes de acudir junto a sus familiares.

Por la tarde, el goteo de internacionales llegando al hotel fue constante. Los primeros, sobre las 17:00 hora en Chattanooga, seis más en la España peninsular, fueron Gavi y Nico Williams. Luego, fueron llegando el resto de internacionales. Alguno, como Borja Iglesias, con problemas para entrar al hotel, puesto que la seguridad local no le dejaba pasar y tuvo que llamar la Federación. El último, a las 20:55 horas, a cinco minutos de la hora límite, llegó en coche Lamine Yamal en medio de una gran expectación. Sobre la bocina, pero evitó la multa.

Ahora sí, la desconexión ha terminado. España volverá este jueves al trabajo con la mirada puesta en Arabia Saudí. El margen de error se ha agotado, pero la sensación dentro de la concentración es clara: el tropiezo ante Cabo Verde ya forma parte del pasado.