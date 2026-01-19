Los veterinarios lanzan un aviso importante a los dueños de perros y gatos sobre la calefacción en casa

Durante los meses de invierno, debemos prestar especial atención a la salud y el bienestar de nuestras mascotas. Tal y como recuerdan los veterinarios, es esencial protegerles del frío en esta época del año, pero teniendo en cuenta que no perciben la temperatura de la misma forma que nosotros. El hecho de poner la calefacción demasiado alta, lejos de beneficiarles, puede dar lugar a problemas de salud.

Los veterinarios señalan que los sistemas de calefacción resecan el aire, provocando que las vías respiratorias de perros y gatos se irriten. Esto se agrava especialmente en perros braquiocefálicos y en gatos, ya que sus conductos nasales son mucho más estrechos y, por ende, rápidamente se ven afectados por el aire seco. Además, el calor que desprenden los radiadores representa un riesgo para estos animales, que se pueden quemar al saltar sobre ellos o acercarse demasiado.

Aviso a los dueños de perros y gatos sobre la calefacción en casa

La mayoría de nosotros creemos que nuestras mascotas sólo se pueden deshidratar durante el verano debido a las altas temperaturas. Sin embargo, este riesgo también existe durante el invierno si tenemos la calefacción demasiado alta. Los gatos son más susceptibles porque tienden a beber menos agua, pero los perros también pueden sufrirla. Lo más peligroso es que se puede desarrollar rápidamente y pasar desapercibida hasta que aparecen síntomas de carácter grave que requieren atención veterinaria urgente: vómitos, letargo o desorientación.

Consejos

Una de las principales recomendaciones de los veterinarios es simple: no poner la calefacción demasiado alta. Lo ideal es mantener la temperatura del hogar entre los 20 y los 22 grados para que los gatos y perros no sufran las consecuencias del estrés térmico. A diferencia de nosotros, los animales no sudan; para regular su temperatura corporal utilizan el jadeo, pero no es tan efectivo. Por ello, si hace demasiado calor, pueden deshidratarse rápidamente.

Durante el invierno, nuestras mascotas pueden sufrir quemaduras si se acercan demasiado a los radiadores y estufas, algo normal teniendo en cuenta que tanto perros como gatos son muy curiosos. Para evitarlo, los expertos recomiendan la instalación de barreras protectoras que impidan que toquen estas superficies, las cuales pueden alcanzar temperaturas de hasta 50 grados.

Por otro lado, la calefacción aumenta la evaporación de agua del cuerpo de los animales, incrementando el riesgo de deshidratación. Teniendo esto en cuenta, los veterinarios advierten a los dueños de perros y gatos de que estos tengan siempre acceso a agua fresca y limpia. Lo mejor es repartir varios bebederos por toda la casa.

También es una buena idea utilizar humidificadores o colocar recipientes con agua cerca de los radiadores para aumentar la humedad relativa del ambiente. Un nivel adecuado de humedad ayuda a reducir problemas respiratorios y protege la piel.

Finalmente, es esencial prestar atención al comportamiento y la salud general de nuestras mascotas. Algunas señales de que el animal puede estar sufriendo el efecto del calor incluyen jadeo excesivo, letargo, pérdida de apetito, piel seca, mucosas resecas o cambios en la respiración.

«Es importante que tengan siempre acceso a agua fresca, que se mantenga una distancia segura entre ellas y los artefactos, y que los equipos de calefacción se mantengan con sus mantenciones al día», explica el Dr. Nahum Amtmann, director médico de GlobAnimal. Y añade: «Los perros, por lo general, soportan mejor el frío que los gatos, en parte por su tamaño, tipo de pelaje y metabolismo. Los gatos de pelo corto, los cachorros, animales mayores o razas pequeñas pueden requerir mayor protección».

Dolores articulares

«Si tu perro tiene problemas articulares, el frío y la humedad de esta época puede agravar el dolor, lo cual puedes notar en que se mueve menos, cojea más, se lame excesivamente las articulaciones y le cuesta levantarse o subirse y bajarse de los sitios. Por ello, mantén a tu perro en un ambiente cálido en casa y, cuando salgas, si lo necesita, colócale un abrigo; procura que descanse en superficies poco agresivas para sus articulaciones, evitando que esté mucho tiempo tumbado en suelo duro, y pon varias camitas por la casa para que pueda estar contigo de forma cómoda.

Procura evitar que se resbale cortándole las uñas y colocando alfombras, y, si puedes, suplementa con contraprotectores y antiinflamatorios naturales como Omega 3, golden paste o CBD, que también es analgésico, además de consultar con tu veterinario sobre alguna medicación analgésica o antiinflamatoria para aliviar el dolor en días puntuales especialmente malos».

En definitiva, cuidar a nuestros perros y gatos durante el invierno implica prestar atención a la temperatura de la calefacción.