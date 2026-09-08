Los veterinarios expertos lo confirman: que tu perro estornude no significa que esté resfriado, en realidad está «expresando un estado de ánimo»

El estado de ánimo de un animal es el reflejo de algunos comportamientos realizados por el mismo. La clave es que su dueño reconozca esos comportamientos para saber cómo actuar en determinados casos donde la salud de la mascota se encuentre en peligro. Un ejemplo de ello sería el estornudo de un perro, ya que despierta la preocupación de su dueño, el cual desconoce las razones por las que lo hacen y lo relacionan rápidamente con un problema respiratorio. El adiestrador canino Tony Silvestre desmiente este pensamiento a través de sus redes sociales, asegurando que este acto es el reflejo de una forma de comunicación vinculada al bienestar emocional. «Cuando un perro estornuda, no está enfermo, sino que está expresando un estado de ánimo», asegura Silvestre.

El verdadero significado

El especialista en adiestramiento canino señala que, antes de sacar conclusiones precipitadas, se debe realizar un análisis del entorno; es decir, este comportamiento a veces surge como una respuesta a estímulos positivos. Por lo tanto, los perros estornudan mientras juegan con sus dueños, por ejemplo, cuando descansan o cuando reciben caricias. Silvestre resalta: «Los perros estornudan porque están contentos; esto activa un proceso interno que los hace estornudar». Una reacción que les ayuda a liberar la presión del aire y recuperar una respiración cómoda cuando están excitados o entusiasmados.

¿Qué es la anticipación positiva?

Uno de los factores más importantes es la anticipación positiva. Este sentimiento de emoción y expectativa se relaciona con los estornudos ejecutados antes de iniciar una rutina estimulante para el animal, como es el caso de los paseos. Este gesto muestra la emoción del perro por una actividad que le apasiona. Además, Silvestre confirma que es esencial que las mascotas lleven a cabo esta conducta porque muestran los sentimientos que tiene el perro hacia su responsable.

Los expertos opinan

Los veterinarios recalcan que los estornudos que se producen en contextos de entrada de agua en las fosas nasales, falta de apetito, sensibilidad o fatiga del animal, suponen una señal clara de problemas respiratorios. Por eso, los expertos aconsejan que el dueño consulte estos comportamientos a los profesionales.

Así que el bienestar del animal es un espejo de numerosos comportamientos que realizan de manera inconsciente, como mover la cola sin rigidez, la posición natural de las orejas, actitud o incluso mostrar su vientre al recostarse boca arriba. La importancia recae en descifrar el contexto de los actos y evitar diagnósticos erróneos que se basen en el desconocimiento del lenguaje que emplean para comunicarse.