Cómo escapar de la felicidad anticipada

Conocemos por felicidad anticipada o anticipatoria es la que se suele experimentar ante algo que vamos a realizar, sea unas vacaciones, un viaje, una compra o bien un momento de desconexión con nuestra pareja. Pero muchas personas siempre están pensando en ello y luego no disfrutan el momento, es decir, la que han estado soñando. Vamos a aprender a escapar de la felicidad anticipada.

No pasa nada por hacer planes, pero si siempre estamos en el foco en ellos, es posible que entonces no vivamos la felicidad del momento, es decir, aquella para la que hacemos nuestros planes.

Las maneras de escapar de la felicidad anticipada

Haz planes una vez, no a todas horas

Si por ejemplo decides ir de vacaciones, está bien planificar, decidir el avión y el hotel, y las excursiones. Pero dedica una jornada o unas horas a ello para una vez. No estés varios días fantaseando con ello porque entonces sólo vives esa felicidad anticipatoria de la que estamos hablando y no disfrutarás el momento.

Vive cada momento

Vive el presente. Es una de las mejores recomendaciones. Porque puede ser que estés tan anclado en aquellas cosas que has soñado que luego no pase lo que tú esperas. El vuelo se cancela o bien el viaje no resulta como esperabas.

Es por esto que es mejor que este adelanto sea pequeño para que no interfiera en aquellas cosas que nos podemos perder en el momento de pasarlo bien.

Atención en el aquí y ahora

Siguiendo con lo anterior, es preciso hablar de que pensar en lo que vendrá no es siempre bueno, puesto que no nos deja ver lo que hacemos, es decir, hace que pensemos continuamente en aquello que vamos a realizar a continuación. A la larga puede provocar problemas psicológicos.

La felicidad anticipada no es mal

Con todo ello no queremos decir que este tipo de bienestar sea malo, pero hay que saber gestionarlo. Los expertos avanzan que estos pensamientos anticipatorios son herramientas que nos enfocan a lo más positivo. Así nos sentimos mejor y ya estamos experimentando aquellos momentos que vendrán. Esto nos relaja, hace trabajar nuestra imaginación y nos aleja del estrés.

Pero una cosa es hacerlo así para este fin y en pequeñas dosis que de forma recurrente y a cada momento. Por esto se aconseja no anticipar demasiado las cosas, hacer planes sí pero sin pasarse, vivir siempre el momento para estar bien contigo mismo y con los demás y no frustrarnos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos.