Los veterinarios expertos coinciden: con sólo 2 palabras al día vas a hacer más feliz a tu perro y su cerebro lo agradecerá

Para los perros, la voz de su dueño funciona como una señal de calma, seguridad y afecto, y la evidencia científica apoya este vínculo. Veterinarios, etólogos e investigadores señalan que hablar a los perros puede activar sus sistemas de recompensa en el cerebro. Un estudio publicado en la revista Science mostró que los perros son capaces de reconocer tanto palabras concretas como la entonación con la que se les habla, de un modo sorprendentemente similar al de los seres humanos, lo que explica su reacción emocional ante ciertas expresiones y tonos de voz.

Adrienne Farricelli, ex asistente veterinaria, explica en PetHelpful que la voz del cuidador es uno de los estímulos más gratificantes para el perro, especialmente cuando se acompañan de caricias, elogios o recompensas; esto activa el sistema de recompensa del cerebro canino y favorece la liberación de dopamina. Por otro lado, resalta la importancia de la palabra «sí» como parte del adiestramiento. Cuando se utiliza constantemente y se asocia a una recompensa, esta palabra funciona como una señal de aprobación.

Cómo hacer feliz al perro

«Durante el procesamiento del habla, los seres humanos pueden interpretar por separado la información relacionada con las palabras y la entonación, para después integrarla en una comprensión global del mensaje. En este caso, mediante el uso de resonancia magnética funcional, se analizó si el cerebro de los perros separa y combina la información léxica y la entonacional, y de qué manera lo hace.

Los resultados mostraron un predominio de un hemisferio cerebral en el procesamiento de palabras con significado, independientemente del tono con el que se pronuncien. También se identificó una región auditiva especializada en diferenciar entre entonaciones marcadas y neutras. Además, se observó una mayor activación en áreas vinculadas al sistema de recompensa únicamente cuando tanto el contenido verbal como la entonación coincidían con un elogio», detallan los investigadores en la revista Science.

Hay dos palabras o expresiones que, según Adrienne Farricelli, pueden generar una respuesta positiva en los perros. Una de ellas es «buen chico» o «buena chica». La experta explica que, cuando estas expresiones se asocian de forma constante con elogios, caricias o premios, pueden activar los centros de recompensa del cerebro canino.

Farricelli también destaca el impacto de la palabra «sí». Cuando esta palabra se acompaña de una recompensa como una golosina, el perro la asocia directamente con la llegada de algo positivo. Por eso funciona como una especie de «puente» emocional que indica que genera entusiasmo y refuerza el vínculo con su dueño.

Estimulación mental

La estimulación mental en los perros es clave para evitar el aburrimiento y los comportamientos destructivos. Cuando un perro no recibe suficiente estimulación mental, se aburre y empieza a desarrollar conductas no deseadas, como morder muebles, cavar en el jardín o ladrar de manera excesiva. Por otro lado, mejora su habilidad para aprender y refuerza el vínculo entre el perro y su dueño.

Ésta es una actividad sencilla pero muy efectiva para estimular el desarrollo mental del animal. El material necesario es muy simple: tres botellas de plástico vacías, un cordón resistente, unas tijeras y snacks. El objetivo del ejercicio es que el perro aprenda que, al interactuar con las botellas, ya sea golpeándolas con la pata o empujándolas con el hocico, puede hacer que caigan los premios que están dentro o alrededor de ellas. Este tipo de juego despierta su curiosidad y mejora su coordinación, concentración y capacidad de resolución de problemas del perro.

La paciencia es clave durante el proceso, ya que cada animal aprende a su propio ritmo y puede necesitar varios intentos antes de comprender la dinámica del juego. En este contexto, el refuerzo positivo es clave; se trata de premiarle cuando lo hace bien en lugar de castigarle cuando lo hace mal. En definitiva, dedicar tiempo a este tipo de ejercicios ayuda a crear un vínculo más fuerte con tu mascota y contribuye a su bienestar emocional y mental.