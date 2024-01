Son las razas de perros más desobedientes: olvídate de educarles

El temperamento de un perro no se ve definido únicamente por su raza o tamaño, sino por factores como la edad y el entorno en el que creció. Los perros mayores pueden mostrar menos energía que los más jóvenes, lo que influye en su comportamiento. Además, el ambiente en el que se desarrollan también moldea su personalidad. La forma en que son educados es otro de los aspectos clave: según Stanley Coren, experto en comportamiento canino, el 51% de su inteligencia proviene de los genes, mientras que el 49% se debe a factores ambientales, como se destaca en un artículo de la revista ‘Petflife’.

Stanley Coren ha estudiado la capacidad de los perros para comprender y seguir órdenes y ha clasificado más de 100 razas de perros según su inteligencia, trabajo y obediencia. Estas razas se dividen en dos grupos: las más obedientes, que comprenden y obedecen nuevas órdenes casi de inmediato el 95% de las veces, y las menos obedientes, que necesitan entre 80 y 100 repeticiones para comprender un nuevo comando y solo lo cumplen alrededor de una de cada cuatro veces.

Shih Tzu

El Shih Tzu es un perro cuyo origen se debate entre el Tíbet y China, pero se reconoce como una raza asiática. En términos de temperamento, suele ser un can tranquilo, que no se altera con facilidad, cariñoso y muy atento con sus dueños. No obstante, puede mostrar terquedad y desobediencia, por lo que su educación requiere atención y consistencia.

Basset Hound

Los Bassets, originalmente criados para rastreo en la caza menor, tienen un carácter amable, leal e inteligente que los hace excelentes perros de compañía y capaces de convivir armoniosamente con otras razas. Sin embargo, su independencia puede hacerlos desobedientes, especialmente debido a su agudo sentido del olfato, que puede llevarlos a enfocarse únicamente en rastrear olores.

Chow Chow

El Chow Chow tiende a mostrar una actitud reservada y a veces independiente. Esta raza puede ser menos receptiva al entrenamiento y mostrar una lealtad fuerte hacia su familia, acompañada de cierta independencia. Es fundamental el manejo temprano y la socialización para contrarrestar su tendencia desafiante.

Beagle

Los Beagle son perros de tamaño pequeño a mediano, fáciles de reconocer por sus patas cortas y orejas largas y caídas. A menudo son cariñosos pero algo tímidos, y no suelen ser agresivos, de hecho son perfectos para los hogares con niños. Sin embargo, son perros de caza y esto puede ser un impedimento en su educación porque hacen oídos sordos una vez que detectan un rastro.

Pequinés

Son una de las razas caninas más diminutas y, a pesar de su tamaño, tienen una personalidad que puede llevarlos a liderar. A menudo muestran una tendencia a ser tercos y a no seguir órdenes, ya que prefieren tomar el mando. Pueden parecer intimidantes debido a su determinación y firmeza en sus decisiones.

Bulldog Inglés

El Bulldog Inglés es conocido por su aspecto único y su personalidad amigable, aunque su terquedad puede complicar el proceso de entrenamiento. A pesar de su temperamento tranquilo, estos perros pueden ser obstinados y seguir su propio camino. Para adiestrar a un Bulldog Inglés, se requiere paciencia y consistencia.

Dálmata

El Dálmata, una raza canina nombrada por la región de Dalmacia, se distingue por su pelaje blanco con manchas negras. Son perros enérgicos que requieren mucha actividad física y tienden a ser independientes, lo que puede llevar a comportamientos desobedientes.

Cuando eliges un perro para tu vida, es crucial considerar que, aunque te gusten ciertas razas, no todas se adaptan a tu personalidad o estilo de vida. Es fundamental establecer una conexión y formar un equipo en el que ambos podáis apoyaros mutuamente. Por ejemplo, si buscas tranquilidad o vives en una casa pequeña, es importante tener precaución con razas de perros más testarudas para evitar futuros problemas de convivencia.