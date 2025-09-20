Si tu perro deja que hagas esto, estás de suerte: eres su persona favorita

Al igual que los humanos tenemos a nuestra persona favorita, los perros también. Estas mascotas eligen a su persona favorita dependiendo de las similitudes que tengan con ellas lo que favorece y provoca que se forme un vínculo muy fuerte y un lazo muy especial entre persona y can.

Por ejemplo, si el tutor tiene un estilo de vida activo y sale con regularidad a hacer ejercicio, y el perro también es muy enérgico, lo más probable es que pase mucho tiempo con él y le tenga un gran cariño.

Ahora bien, ¿cómo puedes saber si tú eres la persona favorita de tu perro? Hay algunas señales que lo indican, teniendo en cuenta que para que haya amor entre un perro y su tutor influyen más factores que la personalidad de ambos.

¿Eres la persona favorita de tu perro?

Carmen López Siller, psicóloga y etóloga de la Escuela Canina Educando Perros, ha revelado a ’20 Minutos’ cuáles son las actitudes y comportamientos que permiten identificar el amor de una mascota.

Por lo general, los canes son muy obedientes y siguen las instrucciones de cualquier persona. Sin embargo, siempre va a haber alguien a quien le hagan más caso, y esa es su persona favorita.

¿Tu perro te sigue por toda la casa? Si es así, es muy probable que tú seas la persona a la que más quiere. Tiene la necesidad de estar al lado tuyo y te sigue allá donde vas.

También buscará contacto físico contigo, así que, si, por ejemplo, te sientas en el sofá a ver una película, se acostará a tus pies o se pondrá al lado tuyo pidiendo caricias.

Es una muy buena señal si tu mascota te extraña cuando te vas de casa y al volver te hace un recibimiento muy especial, moviendo la cola, saltando y abalanzándose hacia ti.

Y, por último, si tu perro acude a ti cuando se siente enfermo o asustado por alguna razón, puedes estar muy contento porque quiere decir que se siente seguro contigo.

¿Cómo hacer feliz a tu perro?

Hacer feliz a un perro implica brindarle atención, amor, cuidado y estímulo a nivel físico y mental.

Más allá de la alimentación saludable y equilibrada y el ejercicio regular, tienes que proporcionarle una variedad de juguetes para mantenerlo entretenido y estimulado mentalmente. Juegos como buscar la pelota o juegos de inteligencia también son excelentes para mantener su mente activa.

Los perros son animales sociales por naturaleza, así que debes permitir que tu mascota interactúe con otros canes y personas para desarrollar sus habilidades sociales.