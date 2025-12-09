La razón por la que tu perro inclina la cabeza cuando le hablas, según los veterinarios

Seguro que en más de una ocasión has observado cómo tu perro inclina la cabeza hacia un lado mientras le hablas. Este gesto parece indicar que te está escuchando con atención, e incluso que comprende lo que les dices. Sin embargo, los expertos en comportamiento canino aseguran que la realidad es más compleja. Este gesto tiene múltiples significados y puede ser indicativo tanto de un proceso cognitivo normal como, en algunos casos, de posibles problemas de salud.

Una de las explicaciones más comunes es la relacionada con la percepción auditiva. Los pueden localizar sonidos con gran precisión gracias a la movilidad de sus orejas y a su oído interno. Según la entrenadora canina Erika Lessa, cuando un perro inclina la cabeza, está tratando de determinar con mayor exactitud la dirección y la distancia de un sonido. Esto le ayuda a identificar la fuente del sonido, y también le permite procesar la información de manera más eficiente.

¿Por qué el perro inclina la cabeza cuando le hablas?

Por otro lado, el experto en cognición canina Stanley Coren sostiene que al inclinar la cabeza, los perros consiguen despejar su campo visual y obtener una visión más clara de nuestro rostro. Esta postura les permite observar mejor nuestros ojos, boca y gestos faciales, lo que mejora la comunicación entre ambos.

Asimismo, investigaciones recientes, como un estudio publicado en la revista Animal Cognition, sugieren que el gesto de inclinar la cabeza también está relacionado con el procesamiento de las palabras. Los investigadores observaron que los perros que aprenden rápidamente el significado de ciertas órdenes o palabras tienden a inclinar la cabeza más a menudo al escuchar algunos términos. Esto indicaría que no se trata únicamente de un comportamiento instintivo, sino de un signo de atención y de procesamiento cognitivo.

Muchos perros también inclinan la cabeza como respuesta a la curiosidad o al interés. Este gesto puede aparecer cuando escuchan sonidos nuevos o extraños, cuando detectan algo que les llama la atención o cuando quieren reforzar el vínculo.

Posibles problemas de salud

Aunque la inclinación de cabeza suele ser un gesto normal, en algunos casos puede indicar un problema médico. Especialmente si el perro inclina la cabeza siempre hacia el mismo lado y de forma persistente, sin estímulos claros, podría estar mostrando síntomas de molestia en el oído interno, otitis, inflamación o trastornos vestibulares. Los signos de alerta incluyen:

Inclinación constante hacia un mismo lado, incluso en reposo.

Rascarse con frecuencia la oreja o sacudir la cabeza.

Pérdida de equilibrio, desorientación o movimientos torpes.

Ruidos anormales provenientes del oído, como zumbidos o chasquidos.

En estos casos, se recomienda acudir al veterinario para una revisión completa y descartar problemas de salud.

Cómo interpretar el comportamiento del animal

Para entender por qué tu perro inclina la cabeza, es importante observar el contexto en el que ocurre. Algunas pautas útiles son:

Si el gesto aparece mientras hablas o interactúas con él, suele ser normal y relacionado con la comunicación y el aprendizaje.

Los perros responden mejor a un tono definido y a palabras que reconocen. Usar comandos claros y consistentes facilita la comprensión.

Reforzar el gesto con caricias, palabras amables o atención es normal, pero conviene no sobreestimularlo para que no se convierta en un comportamiento obsesivo.

Beneficios para la relación humano-perro

Entender este comportamiento permite mejorar la relación con tu perro. La inclinación de cabeza no es simplemente una muestra de ternura, sino también un indicador de atención, curiosidad y vínculo afectivo. Reconocerlo y responder adecuadamente fortalece la comunicación y fomenta la confianza entre ambos.

La importancia del lenguaje canino

El lenguaje canino es una herramienta fundamental para comprender a los perros y establecer una comunicación efectiva entre humanos y animales.

Uno de los aspectos más importantes es el lenguaje corporal. Los perros utilizan su postura, movimientos de cola, orejas, ojos y hocico para expresar sus estados emocionales. Por ejemplo, un perro con la cola erguida y rígida puede mostrar confianza o dominancia, mientras que un perro con la cola entre las patas y las orejas hacia atrás indica miedo o sumisión.

El lenguaje facial también juega un papel clave. Un perro que bosteza repetidamente o lame sus labios puede estar mostrando incomodidad, mientras que un perro que abre la boca relajadamente y mueve la lengua puede estar tranquilo y feliz. Además, los perros utilizan vocalizaciones como ladridos, gruñidos, aullidos o gemidos para transmitir mensajes. Cada sonido tiene un significado específico dependiendo del contexto y la intensidad. Por ejemplo, un ladrido corto y agudo puede indicar alerta o excitación, mientras que un gruñido profundo puede ser una advertencia de que el perro se siente amenazado.

Comprender el lenguaje mejora la convivencia y facilita el entrenamiento y la educación del perro. Los métodos de adiestramiento basados en la observación de las señales del animal son más efectivos y menos estresantes que aquellos que ignoran su comunicación natural.