¿Cómo elegir el mejor caballo?

La compra de un caballo es una decisión importante, especialmente si va a ser montado por niños o adultos no profesionales. Hay que tener en cuenta que cada caballo tiene su propia personalidad y características muy variadas, a las cuales debes prestar especial atención para elegir el mejor y así tomar una decisión acertada.

Los mejores consejos para elegir un cabello

Como resulta lógico, no es lo mismo elegir un caballo para que los niños den un corto paseo, que adquirir un caballo para practicar deportes o para realizar tareas específicas.

Uno de los principales aspectos en los que debes fijar es en la fisonomía del caballo y en su carácter. Muchos caballos jóvenes son muy nerviosos y asustadizos, por lo que si deseas un caballo manso debes observar su comportamiento mientras revisas su condición física.

Saber que se trata de un caballo sano es relativamente sencillo. Tienes que asegurarte de que los dientes están en buen estado, y que el cuello tiene la longitud adecuado, ya que, de lo contrario, puede ser un obstáculo a la hora de manejar las riendas con facilidad.

También tienes que fijarte en los huesos de las patas y observar que no sean demasiado finos y que las patas traseras sean rectas, pero que los corvejones no lo sean, ni que tampoco se encuentren muy juntos. A esto hay que sumar la importancia de que el cuerpo del animal no tenga cicatrices ni bursitis.

La salud del caballo es muy importante y en ocasiones un simple examen visual no revela si el animal está enfermo. Por ello, es siempre recomendable que antes de hacer la inversión, solicites una revisión veterinaria.

Jinete

Después de examinar el estado físico del caballo, haz que camine en libertad. Debe tener un buen paso y trote, no debe cojear ni tener un comportamiento errático o nervioso. Móntalo para comprobar que sea manso y observar sus movimientos. Cuando estés cabalgando con él, sabrás si es el caballo que debes elegir.

Ten en cuenta la edad, el peso y la altura del jinete, así como su carácter. Si la persona que va a montarlo es muy tranquila, quizás conviene elegir un caballo activo, aunque la elección depende del nivel de experiencia de las personas que lo montarán.

Ahora que saber qué caballo elegir, puedes tomar una buena decisión valorando aspectos como la fisionomía o la edad del cabello, entre otros, así como las características y el nivel de experiencia del jinete.