¿Has pensado alguna vez en si los perros tienen ombligo o no ? Confesamos que ciertamente no es la característica más inmediata que se genera en nuestra mente sobre nuestros amigos de cuatro patas . De hecho, seguro que mucha gente no sabría que contestar ya que por norma general, se miran otras peculiaridades como el tamaño, el pelaje, la simpatía, la función del animal (compañerismo, rescate, terapia con mascotas, guardia, etc.). Sin embargo, nosotros vamos a resolverte la duda y a explicarte si los perros tienen ombligo o no.

¿Los perros tienen ombligo?

En cuanto al tema específico, por un factor de lógica simple, todos los mamíferos están equipados con un ombligo, que en realidad, no es más que una cicatriz que queda indeleble después de que se corta el cordón umbilical en el momento del nacimiento. Este último es una formación anatómica temporal que como ya sabemos conecta al feto y la placenta.

Su presencia provoca que se produzca la transferencia de nutrientes entre la madre y el producto de la concepción, sin un intercambio directo entre la sangre de los dos organismos, durante el desarrollo del embrión. Todos los mamíferos se generan con estas características, son seres vivíparos que necesitan el cuidado de sus padres amamantando a sus hijos.

Entonces, ¿los perros tienen ombligo? La respuesta

Los perros, al ser mamíferos vivíparos, obviamente tienen ombligo , sin embargo es una característica anatómicamente imperceptible , poco evidente. Esto se debe esencialmente a la presencia del cabello, pero no solo eso.

La madre de los cachorros, en la naturaleza, corta gradualmente los cordones umbilicales con los dientes y luego se los traga. El muñón que permanece adherido al cuerpo del feto se seca y se cae más tarde. A partir de este momento la piel comenzará a cicatrizar, dificultando la identificación del punto preciso en el que se ubica, ya que también se formará el pelaje del animal que suele acabar tapando la pequeña cicatriz que les queda.

¿Dónde está exactamente?

En el caso de que quieras saber exactamente en qué zona de la barriga está el ombligo de tu perro, debes buscar en el vientre y en concreto en la parte de abajo, y en la zona en la que el pelaje se une, justo en la base de las costillas del perro.

Riesgos en el cordón umbilical de los perros

Existen patologías derivadas de un corte umbilical erróneo. La más frecuente es sin duda la hernia umbilical en perros. Es fácil de reconocer porque se formará un bulto duro en el área abdominal poco después del nacimiento. Generalmente es suficiente esperar un tiempo (unos seis meses) para que se encoja por sí solo, pero si esto no ocurre es posible extraerlo con una operación quirúrgica previa consulta a un veterinario experimentado.