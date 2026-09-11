Parece un cachorro normal pero este cocker tiene narcolepsia y cada vez que se emociona se queda dormido: «Sólo tengo un poco más de sueño que la mayoría»

Gösta es un cachorro que con tan sólo 15 semanas ha conquistado las redes sociales por su forma de responder a los estímulos positivos. Un comportamiento que no deja a nadie indiferente y que se resume en que cuando el animal se emociona en exceso llega hasta el punto de quedarse dormido. Esto se debe a que el pequeño cocker padece narcolepsia, un trastorno neurológico crónico relacionado con la cataplexia, afectando al control de su sueño y musculatura. Los dueños de Gösta decidieron compartir su historia en Tik Tok y la reacción de los usuarios no ha tardado en llegar. De hecho, uno de sus vídeos llegó a superar el millón de reproducciones en apenas 24 horas.

¿Por qué le ocurre?

La narcolepsia y cataplexia que diagnosticaron a Gösta cuando tenía nueve semanas aparece cuando experimenta situaciones de gran excitación. Además, la narcolepsia se define como un tipo de trastorno que afecta a la regulación del sueño. En el caso de la cataplexia, se caracteriza por una pérdida súbita del tono muscular. Por lo tanto, el animal puede estar corriendo perfectamente, jugando o reaccionando con entusiasmo ante algo y de repente, se desploma en el suelo y se queda dormido durante unos minutos. Los dueños aseguran a través de las redes sociales que esto forma parte de su día a día y ya están acostumbrados.

La singularidad

Este cocker no ha dejado de hacer sus actividades habituales, ya que juega, explora su entorno y disfruta de su días junto a sus responsables. Además, una de las iniciativas de sus dueños al compartir su caso es enseñar que el diagnóstico no impide que la mascota tenga una vida feliz y activa. La descripción del animal en las publicaciones enfatiza en la alegría que transmite y que necesita dormir algo más que otros perros. Un acercamiento necesario mediante las redes sociales, para aquellos seguidores que convivan con este tipo de trastornos neurológicos.

@thecockerspanielpuppy We picked up Gösta when he was 9 weeks old, already the same day he showed symptoms, and 3 days later he received his diagnosis. Even if the diagnosis looks scary. It is important to know that the prognosis is good, and dogs with narcolepsy often have a good quality of life. Gösta is a puppy who lives an amazing life🖤 #englishcockerspanielpuppy #puppydog #narcolepsy #cataplexy #narcolepsywithcataplexy ♬ suara asli – MUSIC24 – MUSIC24

La popularidad de su historia

El caso ha despertado una enorme curiosidad entre los usuarios de Tik Tok. Un perro que con sólo unos meses de vida se ha metido en su bolsillo perruno a numerosas personas haciendo que sus episodios de sueño lleguen a una audiencia que supera el millón de personas. Los vídeos recogen lo que es tener una condición poco habitual en perros y los propietarios muestran cómo han convertidos sus redes sociales en una puerta para explicar la enfermedad en momentos cotidianos. Esta forma queda retratada como una manera peculiar de quedarse dormido y que convierte a Gösta ya no sólo en el gran protagonista de la vida de sus dueños, sino también en el del mundo animal de Tik Tok.