Las mejores playas de Murcia para ir con tu perro este verano 2026

Murcia tiene cada vez más playas para perros, convirtiéndose en un destino muy interesante para el turismo pet-friendly en 2026. A lo largo del litoral, es posible encontrar playas habilitadas, siempre respetando las normas locales y el entorno natural. En los meses de verano, estas playas se convierten en un punto de encuentro habitual para familias y viajeros que quieren disfrutar del buen tiempo en compañía de sus mascotas.

«Disfrutar del paraíso es más fácil en buena compañía. La Región te presenta ahora sus playas caninas, accesibles para tu mascota durante todo el año. Estas son la playa de Las Cobaticas, la playa Sierra de las Moreras, y la playa de El Gachero, en el municipio de Mazarrón. En Águilas podrás visitar la playa con tu mascota si te acercas a Playa de la Cañada del Negro», señala Turismo Región de Murcia.

Playas para perros en Murcia

Durante las horas centrales del día, la arena puede alcanzar temperaturas muy elevadas, lo que aumenta el riesgo de quemaduras en las almohadillas; lo más recomendable es que de 12:00 a 16:00 horas el perro descanse a la sombra sobre su toalla. Asimismo, durante el día de playa, es fundamental ofrecerle agua fresca con regularidad y vigilar que no beba agua del mar, ya que esto puede provocar molestias digestivas.

A la hora del baño conviene tener en cuenta varios aspectos, siendo la capacidad de nado del perro el más importante. No todos los perros disfrutan del agua de la misma manera; si a tu mascota con le gusta el agua, no le fuerces. Por supuesto, hay que atender a la profundidad y las corrientes, manteniendo al animal bajo supervisión en todo momento.

Playa de la Cañada del Negro (Águilas)

Situada junto a la Rambla de Cañarete, cerca del puerto Juan Montiel, esta playa semiurbana cuenta con unos 150 metros de longitud y está habilitada para perros durante todo el año. Su fácil acceso y ubicación próxima al núcleo urbano la convierten en una de las opciones más prácticas para disfrutar del litoral murciano con mascotas. Las normas de uso son las siguientes:

Los perros deben de estar vacunados, desparasitados y portar microchip.

Los perros de raza potencialmente peligrosas deben llevar bozal.

Los perros deben de estar al alcance de la voz o a la vista de su propietario.

No se admiten collares de pinchos o de puas.

Limpie los excrementos de su perro.

Deposite excrementos y basura en los contenedores.

Playa de Las Moreras (Mazarrón)

Ubicada entre Bolnuevo y Puerto de Mazarrón, esta playa está oficialmente destinada al uso canino. Dispone de unos 500 metros de longitud y combina arena gruesa con zonas rocosas. Gracias a su amplitud y a los servicios disponibles en las inmediaciones, es una de las playas para perros más conocidas de la Región de Murcia.

Playa de las Salinas (Los Alcázares)

Situada en el Mar Menor, cuenta con un tramo acondicionado para perros de aproximadamente 140 metros. Se trata de una playa urbana señalizada, equipada con pasarela de acceso y ducha para mascotas, ofreciendo un entorno cómodo y accesible para visitantes y animales.

Playa del Gachero (Mazarrón)

Localizada al oeste de Puerto de Mazarrón, junto a La Isla, esta pequeña playa combina arena dura y cantos rodados. Sus aguas tranquilas y su baja ocupación habitual la convierten en un espacio adecuado para quienes buscan un ambiente más relajado.

Playa La Calera (Cartagena)

Situada entre La Azohía e Isla Plana, esta playa canina destaca por su gran extensión, con más de un kilómetro de longitud. Su entorno natural y poco masificado ofrece amplias zonas de arena gruesa, grava y rocas, ideales para pasear y disfrutar junto a las mascotas.

Playa Larga (Lorca)

Ubicada en la zona de El Garrobillo, esta playa se extiende a lo largo de unos 600 metros y presenta una combinación de arena fina y grava. Rodeada de naturaleza y alejada de grandes núcleos urbanos, constituye una de las alternativas más tranquilas para acudir con perros en la costa murciana.

Playa Las Salinas (Cartagena)

«Debido a su proximidad a zonas de baño convencionales, unas balizas de madera con cabos delimitan el espacio del arenal del que pueden hacer uso los canes. Dispone también de lavaperros para que sus dueños puedan quitarles la arena y la sal a sus mascotas. Además, en estas zonas se impide que los perros produzcan daños a las plantas u otros animales silvestres. Se ha de evitar que el perro moleste a bañistas y al resto de usuarios de las playas.

Los dueños deben retirar los excrementos del perro y depositarlos debidamente en las papeleras. Los perros agresivos tienen prohibido el acceso a estas playas, como las perras en celo, menores de 4 meses o enfermos. Deberán estar vacunados, desparasitados, portando microchip y pasaporte sanitario con los tratamientos obligatorios. Además, a estas zonas no podrán acceder menores de 14 años con perros si no van supervisados por un adulto», detalla Turismo Región de Murcia.