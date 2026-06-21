Las mejores playas de Andalucía para ir con tu perro este verano 2026

Si estás planeando tus vacaciones con tu mascota, Andalucía ofrece un litoral muy amplio donde puedes encontrar desde calas naturales y entornos más salvajes hasta playas urbanas con servicios o tramos específicamente adaptados para perros. Eso sí, aunque cada vez hay más zonas dog-friendly, la normativa no es homogénea: depende mucho de cada municipio y de su ordenanza local. Por eso, es fundamental comprobar siempre si se trata de una playa oficialmente habilitada o de un espacio donde el acceso se permite sólo fuera de temporada o con ciertas restricciones.

Aunque puede haber ligeras variaciones según el municipio o la provincia, en general las playas caninas en Andalucía se rigen por unas normas bastante claras: los perros deben contar con microchip, estar correctamente vacunados y llevar su cartilla sanitaria actualizada; es obligatorio recoger los excrementos y mantener la zona limpia; en todo momento, los animales deben estar bajo la supervisión de sus tutores.

Playas para perros en Andalucía

Para que una playa andaluza sea considerada oficialmente como «playa para perros», debe cumplir una serie de requisitos administrativos y de gestión pública: debe aparecer recogida en la ordenanza municipal o en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente, tiene que estar correctamente delimitada en el terreno y contar con señalización visible que indique que se trata de una zona habilitada para perros y en qué condiciones se puede utilizar. Además, debe figurar en los canales oficiales del ayuntamiento del municipio o en portales institucionales como Turismo de Andalucía, donde se publican las playas autorizadas.

Almería : Cala de la Invencible, Playa canina en las Cuevecillas (no disponible en 2026), Playa de Cala Taray, Playa de la Rana, Playa El Bobar / La Cañada, Playa del Perulejo.

: Cala de la Invencible, Playa canina en las Cuevecillas (no disponible en 2026), Playa de Cala Taray, Playa de la Rana, Playa El Bobar / La Cañada, Playa del Perulejo. Cádiz : Playa de la Concha, Playa de El Aculadero, Playa canina de Chiclana, Zona canina de la playa del Camposoto, Playa canina de Rota, Playa canina Santa Clara, Playa canina Los Manolos, Playa canina de Torregorda.

: Playa de la Concha, Playa de El Aculadero, Playa canina de Chiclana, Zona canina de la playa del Camposoto, Playa canina de Rota, Playa canina Santa Clara, Playa canina Los Manolos, Playa canina de Torregorda. Córdoba : Playa de Valdeaneras.

: Playa de Valdeaneras. Granada : Playa El Cable, Playa canina La Veintiuna.

: Playa El Cable, Playa canina La Veintiuna. Huelva : Playa de Ayamonte (Paraje de Canela), Playa canina La Canaleta, Playa El Espigón, Playa de la Gola, Playa de Matalascañas, Playa de Pesmar, Playa de Santa Pura, Playas del Vigía y La Estrella.

: Playa de Ayamonte (Paraje de Canela), Playa canina La Canaleta, Playa El Espigón, Playa de la Gola, Playa de Matalascañas, Playa de Pesmar, Playa de Santa Pura, Playas del Vigía y La Estrella. Málaga: Playa Arroyo Totalán, Playa del Castillo Sohail, Playa de El Pinillo, Playa canina de Manilva, Playa Piedra Paloma, Playa canina de Torre del Mar, Playa canina de Torrox, Playa Ventura de Mar.

Consejos prácticos

Los perros son extremadamente sensibles al sol, especialmente en zonas expuestas como el hocico, el abdomen o los párpados, entre otras. Para prevenir quemaduras, es fundamental utilizar una crema protectora solar diseñada específicamente para perros. Por otro lado, los veterinarios recomiendan prestar especial atención al agua del mar; si bien no es perjudicial que nuestros compañeros de cuatro patas disfruten de un baño refrescante, si beben una gran cantidad de agua salada, pueden sufrir problemas de salud. Los principales síntomas de alerta son: vómitos, diarrea, nerviosismo, decaimiento, mareos y deshidratación.

¿Qué necesitas para ir con tu perro a la playa? Hay una serie de cosas que debes llevar sí o sí para que ambos disfrutéis de un día junto al mar: pasaporte europeo para animales de compañía (en este documento aparecen todos sus datos, incluido su número de microchip y vacunaciones actualizadas), cartilla de vacunación, bebedero y agua fresca, comida, protector solar, toalla, sombrilla, bolsas para recoger sus excrementos. Asimismo, puedes llevar juguetes que floten en el agua.

Aunque los perros saben nadar desde que nacen, en ningún caso se les debe dejar solos en el agua, sobre todo cuando hay oleaje. Una medida que aconsejan los expertos es utilizar chalecos salvavidas para perros, los cuales les ayudan a mantenerse a flote. Una vez en casa, conviene bañar al perro con un champú específico para perros. Recuerda que no debes utilizar productos para personas, ya que el pH de la piel de los perros es diferente y puede ser perjudicial para su salud. Además, es importante vigilar la zona de los oídos; si el animal tiene el pelo largo o las orejas caídas, seca bien la zona con una toalla para evitar la acumulación de agua en el canal auditivo y prevenir la aparición de otitis.