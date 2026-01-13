Los expertos no dan crédito: esta mascota que muchos tienen en sus casas es la segunda especie invasora después de las ratas

Muchos tienen en sus casas una mascota que es la segunda especie invasora después de las ratas. Los expertos se ponen las manos a la cabeza al descubrir lo que puede pasar con estos animales con la nueva ley de bienestar animal. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Tenemos por delante algunos cambios de ciclo que serán esenciales y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

No dan crédito a lo que puede pasar a partir de ahora algunos especialistas que son conscientes de lo que puede pasar con una especie invasora que se reproduce a una velocidad similar a la de las ratas y que inviade pueblos y ciudades. La sorpresa es mayúscula cuando descubrimos que se trata de una de las mascotas más queridas y admiradas, llevan miles de años conviviendo con los humanos y han sido hasta dioses. La realidad es que los gatos se están convirtiendo en uno de los problemas para muchas ciudades y pueblos que deben hacerse cargo de ellos.

No dan crédito los expertos

Siempre que tenemos una mascota o un animal, debemos ser lo más responsables posible. Es decir, lo mantendremos y lo cuidaremos, pero también, debemos ser conscientes que este animal provoca un impacto en el medio ambiente a menos que seamos capaces de cuidarlo como se merece.

La esterilización es algo recomendable, si el gato está en casa o fuera de ella, es importante evitar que se creen colonias o nazcan animales que no pueden tener casa y estarán condenados a quedarse en las calles. Puede que no parezca un problema mayor, pero cuidado, con la cantidad de gatos que hay en España.

No los domésticos que son los más amados de la mayoría de las casas a las que llegan, son animales que realmente pueden adaptarse a unos humanos que acaban cayendo a sus pies.

El gato es un animal muy peculiar o los amamos con todas nuestras fuerzas o los odiamos, pero no dejan indiferente a nadie. Son tiempos de intentar aprovechar una serie de peculiaridades que tenemos por delante y eso quiere decir que tocará empezar a tener en cuenta algunos detalles que serán esenciales en estos días.

Es la segunda especie invasora por detrás de las ratas y muchos los tienen en sus casas

A la hora de elegir mascotas, podemos empezar a pensar en que tenemos algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir de una manera que quizás hasta el momento desconocíamos. Los gatos son seres que necesitan un cuidado dentro y fuera de las casas. Los expertos no dudan en advertir de lo que puede pasar con ellos.

Tal y como nos explican desde el blog de abogacía.es: «La entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales conllevó un avance en diversos aspectos relacionados con el bienestar animal, suponiendo también un paso adelante en la regulación de las colonias felinas y, concretamente en cuanto a las localizadas en ubicaciones privadas. Tal y como establece el artículo 39 de la precitada Ley, la administración Local es la competente para la gestión de los gatos comunitarios, debiendo desarrollar los oportunos Programas de Gestión de Colonias Felinas, en los cuales se incluyan -entre otros- los protocolos de actuación para casos de colonias felinas en ubicaciones privadas, de forma que se pueda realizar su gestión respetando las mismas especificaciones que en vía pública. Es decir, debe garantizarse que todos los gatos comunitarios, independientemente de encontrarse en ubicaciones públicas o privadas, deben ser censados, identificados mediante microchip, alimentados y sometidos a un programa sanitario y de control poblacional CER (captura-esterilización-retorno). A pesar del respaldo legislativo, sigue siendo frecuente la dificultad de gestionar muchas colonias ubicadas en terrenos privados o terrenos públicos con gestión privada. Y, dicha dificultad deriva precisamente de la falta de protocolos de actuación en ubicaciones privadas, así como las dificultades a la hora de permitir el acceso a determinadas zonas o emplazamientos».

Siguiendo con la misma explicación: «Llegados a este punto, nos debemos plantear cómo debemos actuar. Ante todo, debemos verificar si la colonia ya le consta a la Administración Local, y es que en aplicación de lo previsto en el artículo 39.1.f), los Ayuntamientos deben llevar a cabo el control poblacional de los gatos comunitarios a través del mapeo y censo de los gatos que se encuentren dentro del término municipal. De no constar la colonia en el mapeo y censo, será necesario informar al Ayuntamiento para que sea éste quien lleve a cabo el correspondiente contacto con los propietarios de la ubicación privada -o pública de gestión privada- a fin informarles respecto a la normativa vigente y la necesidad de llevar a cabo los protocolos oportunos para la aplicación de método CER y demás obligaciones previstas. A partir de este momento, nos podemos encontrar con diversas posibilidades, por ejemplo, aquellos casos en los que el Ayuntamiento no lleva a cabo las actuaciones oportunas para la protección de la colonia, en cuyo caso debemos recordar que el responsable final de la gestión de los gatos comunitarios recae en la Administración Local, pudiendo incluso llegar a la vía contenciosa administrativa. Muestra de ello es el Auto 200/2024 de 17 de julio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Tarragona, procedimiento iniciado desde FAADA contra l’Ajuntament de El Vendrell por la falta de actuación en la gestión de una colonia situada en ubicación privada, en el cual el Juzgado dispuso que el ente local debía (a) llevar a cabo la efectiva gestión de la colonia, previa obtención de autorización judicial de entrada si fuera preciso y, (b) encontrar un emplazamiento adecuado a las características de los gatos comunitarios “para su decomiso y traslado».