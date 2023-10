Un estudio revela los 5 tipos de dueños para gatos que hay

¿Sabes los diferentes tipos de dueños para gatos que existen? Los gatos son mascotas maravillosas. Cariñosos, independientes y llenos de personalidad, disfrutan de la compañía humana y pueden ser animales muy afectuosos. Además, se ha demostrado que tener un gato como mascota puede reducir el estrés y la ansiedad en las personas.

Ahora, investigadores de la Universidad de Exeter, han averiguado que existen cinco tipos de dueños de gatos como parte del proyecto «Cats, Cat Owners and Wildlife», publicado recientemente en la revista científica ‘Frontiers in Ecology and the Environment’.

Sarah Crowley, antrozoóloga del Centro de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Exeter, explica lo siguiente: «Esperamos que esta investigación inspire a las personas a pensar qué tipo de dueños de gatos son y a tener conversaciones con sus amigos y familiares sobre las responsabilidades que los dueños podrían tener, tanto para ellos mismos como para otros animales salvajes», según recoge ‘El Espectador’

Tipos de dueños para gatos

Los tipos de dueños son los siguientes. ¿Te identificas con alguno de ellos?

Laissez-faire : son aquellos que desconocen completamente el instinto de caza de su gato y los problemas que puede acarrear.

: son aquellos que desconocen completamente el instinto de caza de su gato y los problemas que puede acarrear. Guardianes tolerantes : la gran mayoría de dueños forman parte de este grupo. Toleran que el animal esté en contacto con el exterior, pero les prohíben cazar.

: la gran mayoría de dueños forman parte de este grupo. Toleran que el animal esté en contacto con el exterior, pero les prohíben cazar. Cuidadores concienzudos : sientan una gran responsabilidad por controlar la caza de su gato, de forma que ejercen un cierto control sobre él.

: sientan una gran responsabilidad por controlar la caza de su gato, de forma que ejercen un cierto control sobre él. Protectores preocupados : son dueños que prestan especial atención la seguridad de su gato, de forma que controlan cada uno de sus movimientos.

: son dueños que prestan especial atención la seguridad de su gato, de forma que controlan cada uno de sus movimientos. Defensores de la libertad: a diferencia de los anteriores, permiten la independencia de su mascota y se oponen a cualquier restricción sobre su comportamiento.

Cuidar de un gato implica proporcionarle comida, agua, refugio, atención veterinaria, y amor. En lo que respecta al alojamiento, el gato necesita un lugar cómodo para dormir, así como un refugio seguro. También debe tener en un lugar tranquilo y accesible una caja de arena, la cual hay que limpiar con regularidad.

Por supuesto, tienes que proporcionarle juguetes para mantenerlo activo y mentalmente estimulado. Dedica a tiempo a jugar con tu gato todos los días para que esté feliz y saludable. Otro de los cuidados que debes proporcionarle a diario es el cepillado para evitar enredos y reducir la pérdida de pelo.

Y, por último recuerda la importancia de interactuar y socializar con tu gato, ya que necesita mucho afecto y compañía.