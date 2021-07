Llega el verano, y durante esta época del año seguro que te apetece ir con tu perro a la playa. Para hacerlo con total tranquilidad y que el animal no sufra ningún problema de salud, hay una serie de consejos que debes tener en cuenta. Lo primero es que los canes no tienen tanta capacidad como nosotros para regular su temperatura corporal, así que es importante tener mucho cuidado con los golpes de calor.

¿Qué debes preparar?

Al igual que preparas una bolsa con todas las cosas que tienes que llevar tú a la playa, tienes que hacer lo mismo con el perro. El pasaporte y la cartilla de vacunación son esenciales porque la policía podría pedírtelos para asegurarse de que todo está en orden.

Los canes necesitan beber agua con mucha frecuencia en verano debido a las altas temperaturas. Por lo tanto, lo ideal es que te lleves una botella de agua grande y un bebedero. ¿Un consejo? Que la botella sea de acero inoxidable para que el agua se mantenga fría durante más tiempo.

Si vas a pasar todo el día en la playa, también es recomendable que lleves comida y un comedero. Lo más recomendable es que la comida sea tanto seca como húmeda. Esta última también ayuda a que los perros no se deshidraten.

Por supuesto, las bolsas son esenciales para recoger sus necesidades. Tampoco debes olvidarte de llevar sus juguetes.

¿Y el protector solar? Hay algunos perros que sí necesitan una buena crema de protección solar, así que consúltalo con el veterinario.

¿Y en la playa?

Si vas a la playa con tu perro tienes que poner una sombrilla. Aunque a ti te guste tumbarte bajo los rayos del sol, para el perro puede ser muy peligroso. Debajo de la sombrilla coloca una toalla para que el animal sepa dónde puede descansar tranquilamente.

También es una buena idea que lleves una silla para sentarte tú, sobre todo si el perro es muy activo. Si atas el arnés a la sombrilla la tirará en cuestión de segundos, mientras que en la silla contigo encima lo tiene muy complicado.

Y, por último, no te olvides de que la vigilancia es clave. No pierdas de vista al perro en ningún momento y controla que el mar sea accesible para él: que el agua no esté demasiado profunda y que el oleaje sea moderado.