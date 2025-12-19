Confirmado por los expertos: estos son los perros que deben llevar abrigo

El otoño y el invierno traen consigo bajas temperaturas que pueden ser perjudiciales para las mascotas, en particular los perros. Aunque los abrigos para animales suelen asociarse con la moda, cumplen un propósito esencial en términos de salud y bienestar, especialmente para ciertas razas y condiciones de salud que los hacen más vulnerables al frío. Al igual que los humanos, los perros pueden sufrir los efectos adversos del frío, como hipotermia, problemas respiratorios e incluso agravamiento de enfermedades articulares preexistentes, razón por la cual algunos necesitan llevar abrigo.

La capacidad de los perros para regular su temperatura corporal varía en función de diversos factores, como el tamaño, la raza, el tipo de pelaje y la condición de salud. Las razas con pelo corto, como los galgos, chihuahuas y bulldogs, tienen una menor protección natural contra el frío en comparación con razas de pelo largo o doble capa. Además, los perros mayores o con problemas de movilidad son más propensos a sufrir dolencias derivadas de la exposición a temperaturas bajas. El uso de prendas de abrigo para perros no sólo mejora su comodidad, sino que también previene problemas graves de salud.

Los perros que tienen que llevar abrigo en invierno

Los perros que necesitan mayor protección incluyen razas pequeñas, como los chihuahuas, que tienen un metabolismo acelerado pero poca grasa corporal, lo que dificulta mantener su calor. Los galgos, a pesar de ser atléticos, tienen un pelaje muy fino y un cuerpo delgado, lo que los hace susceptibles a las bajas temperaturas. Los bulldogs, por su estructura braquicéfala, tienen problemas para regular su temperatura en climas extremos, tanto fríos como calurosos.

Los cachorros y perros mayores también son especialmente vulnerables, ya que su sistema inmunológico o capacidad para retener el calor no es tan eficiente como en los perros adultos jóvenes y sanos. Asimismo, los perros con enfermedades articulares, como artritis, encuentran en el frío un agravante para sus dolencias.

«La ropa para perros no es solo una cuestión de moda. En invierno, el riesgo de enfriamiento es real, especialmente para razas más vulnerables o animales que pasan mucho tiempo fuera de casa», explica Nuria Gómez Constanzo, experta veterinaria de Clinicanimal. «La ropa adecuada

puede ayudar a mantener su temperatura corporal estable, evitando problemas de salud relacionados con el frío como son la bronquitis, pulmonías, resfriados, entre otros. Además, en perros con problemas articulares o afecciones preexistentes, las prendas pueden proporcionar

una capa adicional de protección», aclara.

Cómo elegir la prenda ideal

No todas las prendas para perros son iguales, y elegir la adecuada es crucial para garantizar su efectividad y comodidad. Los expertos recomiendan optar por materiales que sean a la vez cálidos y transpirables, como los forros polares o tejidos repelentes al agua. Es importante que el abrigo no restrinja el movimiento del animal ni cause incomodidad durante sus actividades diarias.

Para las razas más activas, los cortavientos son una excelente opción, ya que ofrecen protección contra el frío y la lluvia sin sobrecalentar al perro. En climas extremadamente fríos, pueden considerarse prendas con aislamiento adicional, como chaquetas acolchadas. También existen accesorios como bufandas y botas que protegen zonas sensibles del cuerpo, como el cuello y las patas, especialmente durante paseos en terrenos helados.

Claves para protegerles del frío

Con la llegada del invierno, proteger a los perros del frío se vuelve fundamental para garantizar su bienestar. Algunas razas, como los chihuahuas, galgos o bulldogs, son especialmente vulnerables a las bajas temperaturas, lo que puede llevar a problemas como hipotermia o afecciones articulares. Además, los perros más pequeños, los cachorros y los de edad avanzada tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal, por lo que es necesario proporcionarles protección extra.

El uso de ropa adecuada es una de las mejores formas de proteger a los perros del frío. Materiales como los forros polares y las chaquetas impermeables permiten retener el calor sin sobrecalentar al animal. Es crucial elegir prendas cómodas que no restrinjan el movimiento del perro, ya que esto podría afectar su bienestar. Además, para las zonas con nieve o lluvia, las chaquetas impermeables y cortavientos son esenciales para mantener al perro seco y abrigado.

Si el perro pasa mucho tiempo fuera de casa, es esencial que tenga acceso a una caseta aislada que lo proteja del viento y la humedad. En el interior, una cama cálida, con mantas o camas térmicas, puede proporcionarle el lugar adecuado para que descanse de manera cómoda. Además, las patas del perro requieren cuidados especiales, ya que el hielo o la sal en las calles pueden dañarlas. Es recomendable el uso de botas para perrose, al igual que limpiar sus patas después de cada paseo.

Si bien los paseos son importantes para el animal, es fundamental limitar el tiempo al aire libre en los días más fríos, especialmente si se observan signos de incomodidad o malestar en el animal, como temblores o rigidez al caminar. Los perros con problemas de salud requieren especial atención durante esta época del año, por lo que es esencial consultar al veterinario para ajustar su alimentación y asegurarse de que estén recibiendo la nutrición adecuada.