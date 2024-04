Quienes han tenido mascotas ya saben con qué productos alimentarlas. Para los novatos o quienes nunca han tenido un animal, es todo un reto. Con tantas opciones en el mercado, encontrar los mejores piensos para perros puede ser una misión imposible. Y ello sin olvidar que, al tratarse de seres vivos, no todos los casos son iguales.

Ante cualquier duda que surja con el can -no solo relacionadas con su alimentación – el paso natural es consultar al veterinario de confianza. Como segunda posibilidad, indagar entre los familiares y amigos con años de experiencia junto a animales de compañía. Por último, darse a la tarea de analizar la oferta de productos; lo que no es otra cosa que leer detenidamente la lista de ingredientes que lo componen.

¿Está bien elegir en base al precio?

Aquellos que asuman la adopción de un perro, deben saber que esto implica un gasto permanente. Con los momentos de amor y diversión, también vienen incluidas visitas al médico, vacunas y juguetes. Lo mismo que correas, arnés y en algunos casos, hasta un bozal. Y por supuesto: la alimentación.

En líneas generales, cuanto más alto sea el coste de un alimento para perros, mejor será la calidad de sus ingredientes. Lo que automáticamente implica un mayor aporte nutricional para el organismo del can. Sin embargo, esto está muy lejos de ser una ‘ciencia exacta’; muchos costes elevados de algunas marcas tienen como finalidad compensar los enormes gastos de publicidad y mercadeo.

Mejores piensos para perros sanos

Cuando estas mascotas tienen necesidades especiales o atraviesan algún padecimiento, seleccionar su alimento es más sencillo. Paradójicamente, los dueños de ejemplares sanos tienen más problemas para dar con los mejores piensos para perros

Algunas marcas facilitan esta labor jerarquizando sus productos según el tamaño de los canes o las características propias de su raza. (De pelo largo, por ejemplo). Mientras que otras ofrecen productos libres de cereales y al mismo tiempo, con mayor número de proteínas.

‘El perro sabe’

En todos los casos, estar atentos a la manera en que reacciona nuestra mascota ante su comida siempre será necesario. Por una parte, aunque menos exigente que los humanos y que otras mascotas como los gatos, nuestros perros tienen sentido del gusto. Por lo que seguramente habrá alimentos que a la hora de comer disfruten más que otros.

Así mismo, se debe evaluar los resultados posteriores. O lo que es lo mismo: revisar sus deposiciones. Si producen mucha materia fecal y al mismo tiempo esta presenta olores muy fuertes, es indicativo que el pienso no está siendo bien digerido.