Aviso urgente a los dueños de gatos si tienes esto en casa: lo usas a diario pero las consecuencias son fatales

Quienes convivimos con un gato sabemos que son animales extremadamente curiosos. Les encanta explorar todos los rincones de la casa, subirse a sitios altos para ver y controlar su territorio… Muchas veces, esa curiosidad innata de nuestros compañeros de cuatro patas resulta entrañable, y hasta divertida. Sin embargo, se puede convertir en un grave peligro si no prestamos atención a determinados elementos del hogar, como las ventanas oscilobatientes.

Este tipo de ventanas, muy habituales en viviendas modernas, tienen un diseño que se puede convertir en una trampa mortal para los pequeños felinos. A simple vista, puede parecer que el hueco es demasiado estrecho como para que el gato pueda colarse por él, pero los veterinarios advierten de casos de accidentes fatales causados precisamente por este sistema de apertura doble. La ranura, estrecha pero alargada, funciona como un embudo en el que puede quedar atrapado sin posibilidad de salir.

Éste es el mayor peligro para los gatos

El riesgo de las ventanas oscilobatientes se debe en gran medida al comportamiento felino. Los gatos no perciben el peligro, sino que simplemente ven un hueco y lo interpretan como un lugar nuevo que necesitan explorar. Una vez introducen la cabeza o el cuerpo, su instinto les empuja a seguir avanzando. Al quedar encajados en la ranura, su propio peso hace que el cuerpo se deslice cada vez más hacia abajo, provocando una estrangulación progresiva. Este fenómeno recibe el nombre de «síndrome de la ventana oscilobatiente».

Cuando un gato queda atrapado en la ranura de la ventana oscilobatiente, los daños pueden ser devastadores en cuestión de minutos:

El cuerpo queda comprimido en el hueco y los músculos no permiten retroceder. La presión afecta a los órganos internos y a la columna vertebral.

La compresión prolongada puede cortar el flujo sanguíneo a las extremidades, provocando lesiones neurológicas irreversibles e incluso amputaciones.

Si el gato queda atrapado a la altura del tórax o cuello, puede morir por asfixia en muy poco tiempo.

«Las ventanas oscilobatientes son un auténtico peligro para los gatos y es algo que para muchas personas pasa inadvertido. De hecho, mucha gente cree que abriendo así la ventana sus michis están seguros, pero todo lo contrario. Si un gato decide salir por ese hueco lo más probable es que quede enganchado en la ranura y termine falleciendo. Hay muchos casos de gatitos que han perdido la vida así».

Soluciones prácticas y asequibles

Las rejillas protectoras son la mejor solución contra el «síndrome de la ventana oscilobatiente». Son estructuras diseñadas específicamente para cubrir las ranuras de estas ventanas, evitando que el gato pueda meter la cabeza o el cuerpo en ellas. Se ajustan directamente al marco de la ventana, de manera que bloquean el hueco sin impedir la ventilación. Aunque existen algunos modelos de plástico, los mejores son los de metal.

Una de sus principales ventajas es que no requiere taladrar la pared para su instalación; se coloca a presión o con adhesivos fuertes. En cuanto al precio, las rejillas protectoras cuestan entre 10 y 20 euros.

Otra alternativa son las mosquiteras reforzadas, que impiden la entrada de insectos en el hogar y, al mismo tiempo, actúan como barrera física entre el gato y la peligrosa ranura de la ventana. De la misma manera que las rejillas, permiten ventilar la habitación. Están disponibles en materiales resistentes para soportar los arañazos e intentos empujes del gato, como aluminio. Existen modelos que se montan con velcro o adhesivos, ideales para quienes buscan una instalación rápida y sin herramientas, y otros que se fijan con marcos de aluminio.

Aunque es fundamental contar con este tipo de soluciones, la supervisión sigue siendo clave, ya que los gatos actúan de manera imprevisible. Incluso los que nunca se han acercado a la ventana pueden, de un momento a otro, decidir investigar porque oyen un ruido en la calle que les llama la atención o porque ven pasar a un pájaro, por ejemplo. Así, lo mejor es cerrar la puerta de la habitación para evitar el acceso del animal mientras la ventana está abierta.