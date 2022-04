Los conejos son mascotas cada vez más populares en los hogares españoles, y resulta de especial interés conocer cómo son sus cinco sentidos. Existen más de 40 especies de conejos, aunque sólo el conejo europeo está domesticada.

A la hora de cuidar un conejo en casa, es fundamental prestar atención a sus dientes, los cuales nunca dejan de crecer, así que necesita morder algo continuamente para desgastarlos. También hay que cepillarle el pelo varias veces a semana, preferiblemente a diario, para eliminar el pelo muerto.

Algo muy importante es que el conejo nunca hay que bañarlo. Es un animal extremadamente limpio, que dedica una gran cantidad de tiempo a su propia higiene. En caso de que sea necesario, se le puede hacer una limpieza en seco.

Vista

Aunque la vista no es el sentido más desarrollado de los conejos, la verdad es que no ven nada mal. Una de sus características más destacadas es que cada ojo lo tienen a un lado de su cabeza, lo que les permite tener un campo de visión muy amplio, de casi 360 grados. Ahora bien, aunque a largas distancias pueden detectar movimientos, a corta distancia tienen una visión limitada. Algo a tener en cuenta es que no reconocen los colores.

Oído

El sentido del oído en los conejos es excelente. Tienen dos pabellones auditivos de tamaño grande, los cuales pueden orientar como quieran, incluso de forma simultánea. Pueden escuchar sonidos que para los humanos son imperceptibles, razón por la cual se cree que los conejos tienen un sexto sentido.

Olfato

El olfato es uno de los sentidos más desarrollados de los conejos. Cuentan con un total de 100 millones de células olfativas, nada más y nada menos. Utilizan su nariz para muchas cosas, como distinguir el sexo de otro ejemplar.

Gusto

Aunque los conejos tienen una lengua pequeña, pueden diferenciar muchos sabores diferentes: amargo, dulce, salado y ácido. Sus preferidos son el amargo y el dulce. Mientras, a los alimentos salados y ácidos no les prestan demasiada atención.

Tacto

El tacto es un sentido que los conejos tienen desarrollado sobre todo en los ojos y en el hocico. Los receptores cutáneos que tienen en estas zonas del cuerpo les permiten orientarse en las cortas distancias, donde su visión es muy limitada.

Por último, cabe señalar que es esencial dejar al conejo que salga a corretear por la casa un par de veces al día, siempre bajo vigilancia.