Alerta urgente por la peor plaga para los perros en España: puede ser mortal

Con el calor del verano, en diversas zonas de España, se han intensificado las campañas de concienciación sobre los peligros de la oruga procesionaria. Este problema comenzó el pasado invierno y se agravó durante la primavera debido a las altas temperaturas, que están acelerando el ciclo vital de muchas especies. Esta situación incrementa el riesgo de contacto tanto para las personas como para los animales, especialmente los perros. En los humanos, el contacto con la oruga procesionaria provoca reacciones urticantes en la piel, mientras que en los animales puede resultar fatal.

La procesionaria sigue su ciclo normal hasta convertirse en mariposa, pero cuando se siente amenazada, libera los pelos de su cuerpo que contienen una sustancia tóxica. En los perros, esto puede causar reacciones alérgicas, complicaciones respiratorias y problemas oculares. Los veterinarios advierten a los dueños de mascotas sobre este riesgo y recomiendan estar especialmente atentos. Durante sus paseos, los perros, conocidos por su naturaleza curiosa, pueden sentirse atraídos por las filas de orugas procesionarias que aparecen con la llegada del calor. Si un perro olfatea o entra en contacto con estas orugas, puede sufrir lesiones de diversa gravedad.

Alerta por la procesionaria del pino

La oruga procesionaria, llamada así por su forma de desplazarse en filas desde sus nidos en los árboles hasta el suelo, se convierte en mariposa o polilla. Ponen sus huevos entre julio y agosto, y tras 30 o 40 días, nacen las orugas, formando bolsones en las ramas. En invierno, descienden de los árboles para enterrarse y convertirse en crisálidas, y en julio emergen como mariposas, repitiendo el ciclo.

Al contacto con una oruga, lo primero que suele hacer el perro es lamerse y frotarse la zona afectada. Las consecuencias pueden variar desde leves a graves, incluyendo reacciones alérgicas, inflamación de las vías respiratorias, conjuntivitis o necrosis. Si el perro lame, mastica o traga la oruga, el caso se vuelve extremadamente grave, requiriendo atención veterinaria urgente.

Síntomas

Los síntomas de contacto con la oruga procesionaria aparecen rápidamente, ya sea de forma inmediata o en las primeras horas. Los más comunes incluyen babeo, dolor, fiebre, edema lingual, úlceras, disnea grave, tos, vómitos, diarrea con sangre, inflamación aguda del esófago y el estómago, dolor abdominal, conjuntivitis grave, hemorragia nasal y necrosis parcial o total de la lengua. Incluso la simple ingestión de los pelos de la oruga puede causar úlceras estomacales y ser mortal.

Cómo actuar

Es crucial actuar rápidamente si un perro entra en contacto con una oruga procesionaria. Los pasos iniciales incluyen mantener la calma para evitar errores, usar mascarilla y guantes para evitar la inhalación de pelos, evitar que el perro se rasque o lama la zona afectada y lavar la zona con abundante agua fría sin tocar ni frotar los pelos. Después, acude al veterinario a la mayor brevedad para evitar que el animal se asfixie debido a la inflamación de las vías respiratorias.

Prevención

Seguro que a tu perro le encanta pasear en la naturaleza, pero es fundamental que te asegures de que sea lejos de zonas con pinos, abetos y cedros. Estos árboles son el hábitat preferido de la oruga procesionaria, lo cual aumenta el riesgo de contacto. Asimismo, si tienes un jardín con pinos, es fundamental que lo fumigues por completo para eliminar la oruga procesionaria. De esta manera, podrás prevenir posibles riesgos para tu mascota.

Principales cuidados durante el verano

Saca a pasear a tu perro en las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando el sol ya no es tan fuerte. Camina a un ritmo tranquilo, hazdescansos frecuentes, lleva siempre agua y procura caminar por la sombra siempre que sea posible. Si pones el dorso de tu mano en el suelo y no puedes mantenerla durante 5 segundos porque está demasiado caliente, no es adecuado sacar a tu perro a pasear. ¡Podría quemarse las patas! El suelo caliente puede agrietar o quemar sus almohadillas, por lo que es una buena idea masajear sus patas después con un protector específico para evitar heridas.

Por otro lado, asegúrate de que tu perro tenga siempre acceso a agua limpia y fresca. Además del agua, puedes ofrecerle alternativas con electrolitos, como suero de leche sin sal, golosinas congeladas, frutas y agua de coco. Durante el calor, es normal que el apetito disminuya, así que puedes añadir líquidos como caldo, cuajada o suero de leche a sus comidas.

Aunque puede parecer que afeitar a tu perro le ayudará a mantenerse fresco, su pelaje natural le protege del sobrecalentamiento y las quemaduras solares. Sin su capa de pelo, tu perro pasará aún más calor y estará más expuesto a daños por el sol.

Mantener a tu perro fresco durante el verano es crucial. Usa una toalla húmeda para que se acueste sobre ella después de caminar, límpiale con un paño fresco y húmedo, asegurándote de mojar sus patas, barriga, axilas y la parte posterior de la cabeza.