Las 5 razas de perro más difíciles de criar

En la última semana, se ha hecho viral en TikTok el vídeo de ‘Ben The Vet’ en el que explica cuáles son las razas de perro más difíciles de criar.

Husky

«Son cachorros súper bonitos, perros hermosos y pueden ser mascotas leales, pero en realidad no son para todos. Hace unos años, hubo un auge masivo en su número», comienza explicando el especialista.

Y añade: «Necesitan mucho ejercicio. Hay que recordar que estos perros fueron criados para tirar de trineos largas distancias en condiciones de clima frío. Una caminata de cinco a 10 minutos alrededor de la manzana no es suficiente. Si no se les mantiene activos y estimulados lo suficiente, simplemente se aburren y comienzan a mostrar comportamientos no deseados, y muy fácilmente tienen sobrepeso».

Perros callejeros rescatados

«He conocido a muchos, muchos de ellos que están extremadamente ansiosos y tienen serios problemas de conducta. La mayor parte del tiempo, esto se debe simplemente a que no han socializado con humanos. Esto tiene que suceder antes de los tres o cuatro meses de edad si un perro no va a tener miedo de la gente», indica.

Cockapoos

El veterinario cree que «son mascotas fantásticas para la familia, pero con frecuencia son subestimados». Argumenta lo siguiente: «Son un cruce entre un caniche, que es muy inteligente, y el muy enérgico cocker spaniel, por lo que definitivamente no son perros falderos. También existe la idea errónea de que son hipoalergénicos y que es bueno vivir con ellos para las personas con alergias a los perros, pero hay muy poca evidencia que respalde esto».

Pastor alemán

El motivo por el que el pastor alemán es una de las razas de perro más difíciles de criar es porque «hay una larga lista de problemas de salud a los que están genéticamente predispuestos. La displasia de cadera y codo es un problema enorme en la raza, y se pueden detectar. Así que asegúrate de que si vas a hacerte con uno, que ambos padres hayan sido examinados para detectar estos problemas y tengan buenos resultados».

Bulldog francés

Sé que siempre estoy insistiendo en ellos, pero es una buena razón. Lo que los nuevos dueños de un frenchie a menudo subestiman es el compromiso financiero que están asumiendo. Los bulldogs franceses, desafortunadamente, son perros con un estado de salud bajo», dice el especialista.

Y concluye: «Tener un perro que nunca está completamente bien y puede tener una esperanza de vida más corta, también puede tener una gran tensión emocional en los dueños de mascotas».