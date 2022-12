Vox no apoyará los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2023. Se abstendrá en la votación final de la Cámara Regional. Así lo ha asegurado la dirigente de la formación en la región, Rocío Monasterio. Los de Santiago Abascal toman esta decisión tras la «negociación fallida» con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado jueves.

Sin embargo, Monasterio ha afirmado que no serán un obstáculo para la aprobación de estas cuentas públicas. «No vamos a bloquearlos. No seremos obstáculo, pero estos presupuestos no llevarán la firma de Vox», ha señalado en mensaje colgado en las redes sociales.

«Acabaremos en una abstención, pero no vamos a poner nuestra firma si no se tiene en cuenta ninguna de nuestras propuestas. Cumpliremos con nuestro compromiso de no dejar entrar a la izquierda, pero vinimos para que este Gobierno destierre definitivamente todas las políticas de izquierda, y eso no se cumple en estos Presupuestos», ha afirmado en una entrevista concedida a El Gato al Agua.

La dirigente de Vox argumenta que su formación no puede «votar a favor de unos Presupuestos que no protegen a los madrileños». Explica que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid «no ha aceptado ninguna de las propuestas» de su partido, algo que ha calificado de «humillación» a los votantes de Vox.

«Hemos sido muy generosos: apoyamos la investidura, aprobamos 19 leyes a cambio de nada y hemos facilitado la negociación reduciendo nuestras propuestas de 100 a 87 y destacando 25 principales», ha indicado.

Entre las propuestas rechazadas, según Monaterio, se encuentran la reducción de medio punto del IRPF en todos los tramos y la deflactación automática anual del IRPF respecto al IPC, el bono energético para ayudar a pequeños y medianos comercios que no pueden hacer frente al aumento de la factura de la luz o la eliminación de las subvenciones a ayuntamientos destinadas a implantar ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) que cierran el tráfico en el centro de las ciudades o la bonificación al 50% de las tarifas del agua del Canal de Isabel II para el abastecimiento agrícola y ganadero.

«Abstención»

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha señalado ha argumentado también las razones de su formación para no apoyar estas cuentas públicas. «Nuestra posición va a ser la abstención. La propuesta que nos hizo el Gobierno antes del pleno del pasado jueves no tiene en cuenta nuestras iniciativas. No podemos apoyarlo. No pueden contar con nuestro voto favorable, aunque no vamos a bloquear que Madrid tenga un Presupuesto», ha expuesto este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Henríquez de Luna ha reiterado que «después de la negociación fallida con el Gobierno antes del jueves pasado», la decisión de su partido fue «romper esas negociaciones» al parecerles un «insulto» para sus votantes. «No vamos a apoyar esos Presupuestos. No los vamos a bloquear pero nos vamos a abstener», ha recalcado, independientemente de si les aceptan las enmiendas parciales que registraron fuera de plazo el viernes.