Todos los conciertos que habrá en Madrid por San Valentín

Se acerca San Valentín, el día más romántico del año, la fecha marcada en el calendario para celebrar el amor y que tiene tantos fieles seguidores como detractores, pero sin duda es bonito celebrar un día así, ya sea por amor a una pareja, familiar, amistad, etc. Te mostramos los conciertos en Madrid en San Valentín para que puedas preparar un planazo diferente y musical para una noche tan especial.

Lo más habitual en el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, es preparar un plan tipo cenita romántica, pero lo cierto es que se puede hacer algo diferente que también resulte muy romántico, incluso como complemento a esa cena tan especial. Y un concierto es todo un planazo, en cualquier momento del año, de eso no cabe duda.

Los mejores conciertos en Madrid en San Valentín

Tarja Turunen

Esta cantante finlandesa, ex líder del grupo Nightwish, va a presentar en directo su nuevo disco, ‘In the raw’, el 14 de febrero en la Sala But.

HollyLove

La noche de San Valentín será muy especial en el Auditorio Nacional de la capital, ya que la Film Symphony Orchestra tocará en directo algunos de los temas de amor de película más conocidos. ‘Lo que el viento se llevó’, ‘Memorias de África’, ‘Leyendas de Pasión’, ‘El Guardaespaldas’, ‘Love Actually’o ‘La La Land’ son algunas de las películas cuyos temas principales serán interpretados. Un planazo romántico que no puedes dejar pasar.

Los Chicos del Coro

Este fantástico musical ofrece un 30% de descuento el día de San Valentín, todo un planazo para sorprender a tu pareja con un espectáculo muy especial. Se representa en el Teatro La Latina a partir de las 23:00 horas.

Frans Banfield

El cantautor argentino también estará en Madrid en San Valentín, concretamente en la sala Búho Real, a partir de las 20:30 horas.

AntiSanValentín

Si quieres un plan de San Valentín especial, pero quizás no tan romántico pero sin duda mucho más divertido, en vez de un concierto puedes sorprender a tu pareja con ‘AntiSanValentín’, un espectáculo con los cómicos Pablo de los Reyes y Rafa Alarcón en el que habrá monólogos, juegos con el público, concursos de parejas y mucho más.

Además de conciertos en Madrid en San Valentín, en numerosas discotecas y salas puedes encontrar muchas fiestas para celebrar, o no, el amor. En soledad, en pareja, en familia, con amigos… ¡déjate llevar por un día tan especial y celébralo con quien quieras!.