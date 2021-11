El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a la Comunidad de Madrid tan sólo 18 de los 300 millones que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había solicitado para reformar colegios en la región.

Tal y como ha denunciado la propia presidenta en sus redes sociales tras conocer que Sánchez se va a gastar 100 millones de euros de los fondos europeos en reformar sedes sindicales y ha confirmado OKDIARIO de fuentes de la Consejería de Educación de Madrid, la Dirección General de Infraestructuras dependiente del departamento dirigido por Enrique Ossorio, valoró la necesidad de realizar reformas en centros educativos madrileños por un montante de 300 millones de euros.

La Consejería de Educación trasladó entonces al Ministerio del ramo, encabezado por Carolina Darias, esta petición. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez decidió otorgar a Madrid tan sólo un 6% del dinero que había pedido para reformar colegios, es decir, 18 de los 300 millones.

Una cantidad que supone, no sólo 282 millones euros menos de lo que solicitados por la región capitalina, sino también un 82% menos de lo que va a dedicar a reformar sedes sindicales. De esta forma, el presidente del Gobierno pone de manifiesto que considera más importantes las sedes de los sindicatos que los colegios públicos de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid pidió 300 millones para reformar colegios. Nos darán 18. Sin embargo, dan 100 millones para reformar sedes sindicales. Así, todo. pic.twitter.com/0RWGAeuk6A — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2021

Aunque la Comunidad de Madrid critica esta discriminación hacia Madrid, no le sorprende, puesto que es algo que viene denunciando desde hace meses. En concreto, el pasado mes de agosto, Díaz Ayuso reconoció que el Ejecutivo incluso ha llegado a amenazarla con que, si no aceptan sus propuestas, denegará los fondos europeos destinados a la lucha contra el covid. «Si no aceptas las propuestas tal y como te las da el Gobierno, te dicen abiertamente que no te van a dar fondos», afirmó la presidenta madrileña.

Un ejemplo de esa discriminación se encuentra en el reparto de la Línea Covid, dirigida a empresas y autónomos castigados por la pandemia. Un fondo dotado con 7.000 millones de euros de los que la región recibirá sólo 679 millones, el 13,6% del total.

El reparto de las ayudas se llevó a cabo con el mismo método que el del Fondo REACT-EU, que, según la Comunidad, ya perjudicó a Madrid. De los 7.000 millones, 2.000 de ellos se destinan exclusivamente a Canarias y Baleares, por su dependencia mayor del turismo, y el restante se distribuye entre todas las demás regiones. Así, del fondo total recibe el 9,7% tras Canarias (1.144 millones) -excepción junto a Baleares-, Andalucía (1.109 millones), Cataluña (993,2 millones) y Baleares (855,7 millones).

En el caso de excluir a los archipiélagos y centrarse en el fondo de 5.000 millones al que podía acceder en parte Madrid, esta recibe el 13,6% del total por debajo de su peso poblacional (14,3%) y muy lejos de su aportación al PIB nacional (19,3%).