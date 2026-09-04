El refugio de Joaquín Sabina (77 años) en Madrid: 300 metros cuadrados en Lavapiés «antiminalista y barroco»

Joaquín Sabina sabe que cuando quiere desconectar y escapar del ruido de la capital tiene su particular refugio en Rota, ese rincón de Cádiz al que lleva años regresando y que llegó a definir como el «único sitio donde no me siento extranjero». Pero buena parte de la vida del artista transcurre en Madrid. La ciudad que tantas veces ha aparecido en sus canciones es también la que eligió para echar raíces y en la que conserva una casa difícil de separar de su propia personalidad.

Sabina vive desde hace años junto a Jimena Coronado en pleno centro de Madrid, en el entorno de Lavapiés, La Latina y Tirso de Molina. Allí encontró algo que no buscó en barrios residenciales ni en las zonas más exclusivas de la capital: una vivienda de más de 300 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y rodeada de las calles por las que le gusta moverse. La casa se aleja bastante de esas viviendas de famosos minimalistas en las que todo parece elegido para una fotografía. En la suya, tal y como ha mostrado en redes sociales, hay libros, cuadros, recuerdos, instrumentos y objetos traídos de distintos lugares. El propio Sabina encontró hace tiempo una manera bastante precisa de definir sus gustos: «Soy antiminimalista y barroco».

La casa de Joaquín Sabina en pleno centro de Madrid

Para entender por qué Sabina vive aquí hay que empezar por el barrio. Cuando buscó casa junto a Jimena Coronado, el cantante tenía claro que no quería alejarse demasiado del Madrid en el que ya estaba acostumbrado a vivir. El mercado, los teatros, los bares y la mezcla de gente de esta parte de la ciudad pesaron en la decisión. También había una cuestión mucho más práctica: Sabina no conduce y vivir en el centro le permite hacer buena parte de su vida a pie. La vivienda que encontraron era grande, pero todavía les faltaba sitio ya que los libros y las cosas que ambos habían ido acumulando terminaron por ocupar buena parte del espacio disponible.

La solución apareció cuando pudieron hacerse con el piso situado encima. Las dos viviendas se unieron y dieron lugar al actual dúplex de más de 300 metros cuadrados. Para acometer la reforma recurrieron al arquitecto Miguel Botella, al que llegaron por recomendación de Joan Manuel Serrat. El proyecto cambió la distribución de la vivienda y eliminó numerosos tabiques para abrir los espacios. Una escalera pasó a comunicar las dos plantas, mientras que el estudio de grabación se mantuvo en la inferior.

Un hogar «antiminimalista y barroco»

La arquitectura explica el tamaño de la casa. Su interior explica mucho mejor a su propietario. «Soy antiminimalista y barroco», reconoció Sabina cuando Architectural Digest visitó su vivienda. También contó que suele comprar durante sus viajes y que, con los años, había terminado reuniendo una cantidad considerable de objetos. Y se nota por las fotos filtradas en redes, en las que podemos ver como las librerías ocupan paredes enteras y conviven con cuadros, fotografías, muebles, lámparas, instrumentos y recuerdos. Muchos llegaron de sus viajes por Latinoamérica y otros están relacionados con amigos que han acompañado al cantante en diferentes momentos de su vida.

Los libros tienen un peso especial. Una gran librería realizada por el estudio de María Prado alberga numerosos ejemplares, entre ellos ediciones antiguas. La literatura comparte espacio con la otra gran constante de la vida de Sabina, la música por lo que tiene también uitarras, un piano y otros instrumentos repartidos por la vivienda. Y abajo permanece su estudio de grabación, integrado en la casa en lugar de funcionar como un lugar completamente ajeno a ella.

Entre tantos objetos también hay regalos con nombre propio. Sabina ha mostrado, por ejemplo, una escultura que recibió del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, además de obras de artistas amigos y piezas reunidas durante décadas. Más que seguir un estilo decorativo concreto, la casa se ha ido llenando a medida que lo hacía su propia biografía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabina Joaquin (@joaquinsabinamartinez)

Con todo lo que tiene el artista, el resultado de su hogar tampoco parece pensado para permanecer intacto. Es una casa vivida, donde la biblioteca comparte protagonismo con la música y los recuerdos personales aparecen mezclados con piezas de arte y objetos encontrados durante los viajes.

Y quizá por eso encaja tan bien con el lugar elegido. Sabina podía haberse marchado del centro de Madrid hace mucho tiempo, pero prefirió continuar cerca de Lavapiés, La Latina y Tirso de Molina, en una parte de la capital ligada a mercados, teatros y bares que forman parte de su rutina. Rota queda para los momentos en los que necesita distancia y mar. Madrid juega otro papel, y en este dúplex de más de 300 metros cuadrados, rodeado de libros, guitarras, cuadros y recuerdos, Sabina tiene una casa que no intenta esconder el paso de los años ni parecerse a ninguna otra.