La reflexión vital de Joaquín Sabina (77 años): «Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena»

Hay frases que parecen escritas para una canción y otras que terminan convirtiéndose en una forma de entender la vida. Joaquín Sabina pertenece claramente al segundo grupo. El cantautor jienense ha construido buena parte de su obra alrededor del amor, las pérdidas, las noches, los errores y las decisiones difíciles. Entre sus versos más recordados aparece uno que resume una filosofía tan sencilla como contundente. «Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena».

Dos frases que esconden una vida

El verso forma parte de Noches de boda, una de las canciones incluidas en 19 días y 500 noches, el álbum que Sabina publicó en 1999 y que terminó convirtiéndose en una de las obras fundamentales de su carrera. El tema cuenta además con la participación de Chavela Vargas, cuya voz aparece al comienzo y al final de la canción, reforzando todavía más el carácter de manifiesto vital de sus versos.

La fuerza de la frase está precisamente en su contradicción. Joaquín Sabina no pide que ser valiente resulte siempre fácil, sino que el precio de atreverse a vivir no sea demasiado alto. Y, al mismo tiempo, plantea la otra cara del problema, ver si renunciar, esconderse o no arriesgarse tampoco garantiza nada y entonces la cobardía pierde su supuesto beneficio.

El disco que cambió su carrera

19 días y 500 noches llegó en septiembre de 1999 y supuso un momento decisivo para Sabina. El propio cantante ha considerado posteriormente aquel trabajo como uno de los discos más importantes de su trayectoria.

La voz rasgada de Sabina quedó prácticamente al descubierto, convirtiéndose en una de las señas de identidad de aquel disco. El resultado fue un álbum que mezclaba rock, rumba, ranchera, milonga y otros estilos, mientras las letras profundizaban en relaciones, rupturas, deseo, nostalgia y paso del tiempo.

El valor de equivocarse

La reflexión también encaja con una constante en la trayectoria de Sabina, que es la reivindicación de una vida vivida intensamente, incluso con sus contradicciones. En entrevistas que el artista concedió cuando salió el álbum 19 días y 500 noches, el propio artista reconoció que aquel periodo estuvo marcado por cambios personales importantes y por una transformación de sus hábitos. En 2015 explicó que, tras sufrir un ictus, había cambiado aspectos de su vida y dejado atrás algunas costumbres.

Por eso, el verso puede leerse hoy desde una perspectiva diferente. Ser valiente no significa no tener miedo, sino decidir pese a él. Y ser cobarde no consiste necesariamente en protegerse, sino en permitir que el miedo termine tomando todas las decisiones importantes. Esa es probablemente la razón por la que una frase escrita para una canción hace más de 25 años continúa funcionando como consejo para cualquier generación.