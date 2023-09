El PSOE pide quitar en Madrid una bandera del águila de una peña privada que ya ondeaba bajo su gobierno

La portavoz socialista en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, Valle de Luna, ha denunciado la presencia de una bandera española preconstitucional en una peña privada del municipio y ha acusado al Gobierno local, formado por una coalición de PP y Vox, de «permitirlo». Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han señalado a OKDIARIO que este no tiene ninguna competencia para autorizar o no que luzca cualquier bandera en un espacio que es estrictamente privado y, además, han asegurado que esa bandera ya ha ondeado otros años en ese mismo lugar, bajo gobiernos encabezados por la propia socialista que ahora denuncia el hecho.

«La bandera de la que hablan se encuentra en una peña que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento. Aclarar que dicha peña no recibe ningún tipo de subvención por parte del Ayuntamiento y de hecho no consta como inscrita en el Registro de Peñas del Consistorio», han aclarado a este periódico desde el ayuntamiento, después de que la ex alcaldesa socialista difundiera un vídeo alertando sobre la presencia de dicha bandera.

En ese vídeo, de Luna afirma que durante los ocho años que estuvo al frente del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio trató de «suavizar» esta situación, pero asegura que nunca imaginó que «esa bandera fascista y anticonstitucional apareciera junto a la bandera de todos los vecinos». «Me parece tremendo y espero que se tomen medidas y que el equipo de Gobierno PP y Vox haga algo para que los vecinos del municipio no se sientan ofendidos», concluye el mensaje de la socialista.

Mientras tanto, desde el Gobierno subrayan que el mástil con la bandera «se ubica dentro de un recinto privado, no en la vía pública» y que, por tanto, «evidentemente» no tienen acceso. «Esta peña ha puesto las banderas que ha considerado en su recinto privado todas las fiestas desde hace 28 años, que se fundó en gobiernos tanto del PP como del PSOE, incluyendo, por supuesto, los últimos ocho años en los que ha gobernado la persona que hoy desde la oposición, hace estas declaraciones y acusaciones que son falsas», exponen.

Desde el Ejecutivo, encabezado por la popular Arantxa Godino, se preguntan cómo los socialistas pretenden hacer creer que ahora están «escandalizados» por algo de lo que el municipio ha sido testigo todos estos años «al margen del Consistorio, sea el equipo de Gobierno que sea». Con esos argumentos en la mano, desde el Gobierno tachan de «hipócrita» la actitud del PSOE sobre este tema.