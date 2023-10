El PSOE de Madrid se pliega a Sánchez y rechaza votar contra la amnistía en la Asamblea

El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid ha votado en contra de la moción presentada por el Partido Popular para rechazar la amnistía a los golpistas catalanes que está negociando Pedro Sánchez con Carles Puigdemont a cambio de que le invista presidente del Gobierno. Los socialistas madrileños, liderados por Juan Lobato, se han mostrado orgulloso del sentido de su voto e incluso han lamentado que este no haya podido ser público, porque el PP pidió que fuera una votación secreta.

«El voto del PSOE va a ser un ‘no’ como una casa y lamentamos no poder depositar una cartulina abierta con un ‘no’ muy digno en la urna», ha manifestado la diputada autonómica del PSOE Llanos Castellanos, que ha sido la encargada de defender el sentido del voto del grupo parlamentario a la Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular que se ha votado en secreto a petición del PP.

Castellanos ha criticado que el grupo parlamentario de Isabel Díaz Ayuso lleve a la sede parlamentaria autonómica cuestiones «que no existen» en el ámbito nacional, en referencia a la amnistía y les ha acusado de hacer «maniobras desesperadas» por no asumir «que no va a gobernar España».

Tanto el PSOE como Más Madrid han votado en contra de la PNL que pedía «rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito, preservando así el principio de igualdad entre españoles».

El amor a España🇪🇸 y a la bandera no es patrimonio de la derecha política española. Los socialistas llevamos 143 años luchando por este país❤️💛❤️ pic.twitter.com/n56ckxyukT — PSOE Madrid (@psoe_m) October 5, 2023

La propuesta también pedía «considerar que el Estado de derecho es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento» e «impulsar acuerdos de Estado entre los dos partidos mayoritarios que eviten que la sociedad española, y por ende la madrileña, se vea sometida a las exigencias de los independentistas o abocada a una repetición electoral».

El diputado del PP en la Asamblea y secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido la iniciativa, que ha salido adelante con el apoyo de PP y Vox, y ha afirmado que es «una barbaridad asumir que en Cataluña hay un conflicto estrictamente político y que para resolverlo hay que saltarse la Constitución y el Estado de Derecho». «Que lo pretenda Sánchez es previsible. Que lo acepte el socialismo madrileño es un error histórico que ni las buenas formas de Lobato podrán superar», ha agregado.

«Si a Sánchez le faltaran los votos de un violador mitigarían su condena sí o sí y si fuera el voto de un ladrón reducirían el delito de malversación. Ah, eso ya lo hicieron», ha opinado.

▶ Decimos alto y claro que con nuestra democracia no se negocia. Seguiremos defendiendo nuestra Libertad y nuestra igualdad.@serranoalfonso #PlenoAsamblea pic.twitter.com/P6nzCiugcZ — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) October 5, 2023

«También podría decir que hay un conflicto sentimental que no sabemos cómo resolver, el de hombres que creen tener el derecho a practicar sexo sin consentimiento. ¿Por qué no acabar con esta crisis afectiva amnistiando a violadores y pederastas? No hace falta ni que se arrepientan. ¡Confiemos en que no volverán a hacerlo! Estarán de acuerdo conmigo que lo que estoy diciendo es una barbaridad ¿no?», ha agregado.