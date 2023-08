El PSOE lleva a la ruina al Ayuntamiento de Alcorcón: suspende el pago de 4.263 facturas por 7 millones

La ley obliga a las administraciones públicas a pagar a sus proveedores y contratistas en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de aprobación. Pero, en el Ayuntamiento de Alcorcón, el gobierno municipal del PSOE ha suspendido el pago en tiempo y forma de un total de 4.263 facturas por un importe total que roza los 7 millones de euros.

Esta ilegalidad ha sido destapada por un informe del tesorero del Consistorio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que se destapa la ruina de las arcas municipales y la grave infracción legal que está asfixiando a miles de proveedores con esos impagos.

En Alcorcón, gobierno socialista y saltarse la ley son conceptos que ya han ido de la mano en los últimos años, con el telón de fondo de una ruinosa gestión de las arcas municipales. En enero de 2022, la que fue alcaldesa hasta el pasado junio, la socialista Natalia Andrés, fue condenada a cinco años de inhabilitación por haber llevado a la quiebra a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa). La deuda de esta sociedad pública llegó a alcanzar los 333 millones de euros, según un informe elaborado en su día por el Gobierno municipal.

En la pasada legislatura, mientras Natalia Andrés estaba al frente de la Alcaldía, su concejala de Hacienda era quien le ha sucedido en el puesto de alcaldesa tras las elecciones municipales de mayo, Candelaria Testa.

De acuerdo con el citado informe, el Ayuntamiento alcorconero tarda de media en pagar a sus proveedores 114,62 días, algo que ha criticado duramente el portavoz de Vox en el Consistorio, Pedro Moreno.

«Los proveedores no tienen la culpa de tener al frente del Ayuntamiento un Gobierno que no sabe gestionar. No se puede tener sin cobrar a las empresas que han dado servicio incumpliendo el plazo legal de pagos», ha escrito en sus redes sociales, donde ha colgado un extracto del informe del tesorero del Ayuntamiento.

El Tesorero Municipal ha realizado el informe de morosidad del Ayuntamiento en el segundo trimestre de 2023 en el que refleja que el Ayuntamiento incumple la Ley que obliga al Ayuntamiento de #Alcorcon a abonar el precio de las obligaciones en un plazo de 30 días naturales

La nueva alcaldesa, Candelaria Testa, se hizo con el bastón de mando del Consistorio tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, a pesar de que el candidato del Partido Popular, Antonio González Terol, fue quien se alzó como vencedor con 11 concejales. Sin embargo, la suma de las fuerzas de izquierdas, PSOE (8), Ganar Alcorcón (4) y Más Madrid (2), les ha permitido gobernar con 14 escaños, frente a los 13 que suman PP y Vox.